Лукашенко заявил, что ему звонила Меркель
- Reuters
«Я знаю, кого они сформировали для переговоров. Уже вчера звонит Меркель: «Я хочу поговорить». (Президент Литвы Гитанас. — RT) Науседа там и прочие», — цитирует белорусского президента РИА Новости.
Он добавил, что не надо его «наклонять ни с Запада, ни с Востока».
Накануне Лукашенко заявил о войсках НАТО, наращивающих военную мощь на границах страны: «Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идёт наращивание военной мощи у западных границ».
В НАТО заявили, что не наращивают военное присутствие в Восточной Европе, но внимательно следят за ситуацией в Белоруссии.