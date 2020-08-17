Лукашенко заявил, что ему звонила Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в воскресенье, 16 августа, звонила белорусскому лидеру Александру Лукашенко, чтобы «поговорить». Об этом сам Лукашенко заявил во время общения с коллективом МЗКТ в Минске, трансляцию вёл телеканал «Беларусь 1».

«Я знаю, кого они сформировали для переговоров. Уже вчера звонит Меркель: «Я хочу поговорить». (Президент Литвы Гитанас. — RT) Науседа там и прочие», — цитирует белорусского президента РИА Новости.

Он добавил, что не надо его «наклонять ни с Запада, ни с Востока».

Накануне Лукашенко заявил о войсках НАТО, наращивающих военную мощь на границах страны: «Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идёт наращивание военной мощи у западных границ».

В НАТО заявили, что не наращивают военное присутствие в Восточной Европе, но внимательно следят за ситуацией в Белоруссии.