Лукашенко заявил о войсках НАТО на границах Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о войсках НАТО, наращивающих военную мощь, на границах страны.

Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на митинге в центре Минска.

«Кругом посмотрите: танки, самолёты на взлёте в 15 минутах от наших границ. И это не зря! Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идёт наращивание военной мощи у западных границ», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Лукашенко прибыл на проправительственный митинг, который проходит в Минске.

4 августа в Минобороны Белоруссии сообщили, что белорусские офицеры заявили о своей поддержке главы страны Александра Лукашенко на президентских выборах.