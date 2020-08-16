Лукашенко заявил о войсках НАТО на границах Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о войсках НАТО, наращивающих военную мощь, на границах страны.
Лукашенко заявил о войсках НАТО на границах Белоруссии
  • Reuters

Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на митинге в центре Минска.

«Кругом посмотрите: танки, самолёты на взлёте в 15 минутах от наших границ. И это не зря! Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идёт наращивание военной мощи у западных границ», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Лукашенко прибыл на проправительственный митинг, который проходит в Минске.

4 августа в Минобороны Белоруссии сообщили, что белорусские офицеры заявили о своей поддержке главы страны Александра Лукашенко на президентских выборах.

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