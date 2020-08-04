Офицеры армии Белоруссии заявили о поддержке Лукашенко на выборах

В Минобороны Белоруссии сообщили, что белорусские офицеры заявили о своей поддержке главы страны Александра Лукашенко на президентских выборах.

Об этом говорится на сайте белорусского ведомства.

Согласно сообщению, Координационный совет офицерских собраний ВВС и войск ПВО обратился к офицерскому корпусу Вооружённых сил Белоруссии с предложением о всемерной поддержке Лукашенко на выборах.

«Офицерские собрания поддержали обращение единогласно», — указывается в заявлении.

Ранее Лукашенко заявил, что ему поступает информация, что в стране «не везде хотят спокойно провести президентские выборы», и поручил обеспечить безопасность на участках.

В настоящее время в Белоруссии проходит избирательная кампания в рамках выборов президента, основной день голосования назначен на 9 августа.