Офицеры армии Белоруссии заявили о поддержке Лукашенко на выборах
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте белорусского ведомства.
Согласно сообщению, Координационный совет офицерских собраний ВВС и войск ПВО обратился к офицерскому корпусу Вооружённых сил Белоруссии с предложением о всемерной поддержке Лукашенко на выборах.
«Офицерские собрания поддержали обращение единогласно», — указывается в заявлении.
Ранее Лукашенко заявил, что ему поступает информация, что в стране «не везде хотят спокойно провести президентские выборы», и поручил обеспечить безопасность на участках.
В настоящее время в Белоруссии проходит избирательная кампания в рамках выборов президента, основной день голосования назначен на 9 августа.