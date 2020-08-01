Лукашенко поручил обеспечить безопасность на избирательных участках

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что ему поступает информация, что в стране «не везде хотят спокойно провести президентские выборы», и поручил обеспечить безопасность на участках.

По данным агентства БЕЛТА, об этом Лукашенко заявил на встрече с главой Совета республики Натальей Кочановой и управляющим делами президента Виктором Шейманом.

По его словам, «особое внимание необходимо обратить на обеспечение безопасности на избирательных участках».

«Потому что мне всё чаще и чаще поступает информация о том, что не везде у нас спокойно хотят провести президентские выборы», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что сохранение страны важнее выборов.

В настоящее время в Белоруссии проходит избирательная кампания в рамках выборов президента, основной день голосования назначен на 9 августа.