Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сохранение страны важнее выборов президента.

«Больше всего вас и меня должно беспокоить, чтобы мы ни в коем случае не допустили дестабилизации обстановки в нашей стране. Это наша с вами наиважнейшая и первейшая задача. Вопрос выборов президента — второстепенный. Вопрос первейший, наиважнейший — сохранить страну», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Также Лукашенко заявил, что попытки нападения на сотрудников правоохранительных органов в ходе несанкционированных уличных акций должны пресекаться.

В настоящее время в Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа.