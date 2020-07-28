Лукашенко: никому не позволено пинать ногами правоохранителей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что попытки нападения на сотрудников правоохранительных органов в ходе несанкционированных уличных акций должны пресекаться.

Об этом он заявил командиру ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрию Балабе во время визита в войсковую часть 3214 внутренних войск МВД Белоруссии.

«Вот этого вы не должны допускать. Ребята должны понимать, что они в своём доме и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что в республике на фоне кампании к выборам главы государства началась «политическая пандемия».