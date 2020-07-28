Лукашенко: никому не позволено пинать ногами правоохранителей

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что попытки нападения на сотрудников правоохранительных органов в ходе несанкционированных уличных акций должны пресекаться.
Лукашенко: никому не позволено пинать ногами правоохранителей
  • РИА Новости

Об этом он заявил командиру ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрию Балабе во время визита в войсковую часть 3214 внутренних войск МВД Белоруссии.

«Вот этого вы не должны допускать. Ребята должны понимать, что они в своём доме и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко. 

Ранее Лукашенко заявил, что в республике на фоне кампании к выборам главы государства началась «политическая пандемия».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить