Лукашенко заявил, что в Белоруссии началась «политическая пандемия»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике на фоне кампании к выборам главы государства началась «политическая пандемия».

«В начале года, во время испытания нас нефтяной пандемией, нам это удалось. Затем была вирусная, информационная. Теперь началась политическая пандемия», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

При этом он отметил, что «избирательная кампания пройдёт, градус политических процессов снизится и экономика окажется в центре общественного внимания».

Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа.

Ранее Лукашенко отметил, что в настоящее время республика испытывает максимальное давление с момента установления независимости.