Лукашенко заявил о беспрецедентности давления на Белоруссию
- Reuters
«Надо признать, что такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за всё время своего независимого развития. Всё сплелось в один узел», — заявил он на встрече с представителями крупнейших СМИ.
Лукашенко также сообщил, что «уже насчитал порядка пяти пандемий», включая медицинскую, углеводородную, экономическую и инфопандемию, которые «наложились на политические события в Белоруссии».
Ранее спикер нижней палаты парламента Белоруссии Владимир Андрейченко заявил, что наблюдает поддерживаемые извне попытки расколоть общество.