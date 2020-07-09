Лукашенко заявил о беспрецедентности давления на Белоруссию

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что в настоящее время республика испытывает максимальное давление с момента независимости. Об этом сообщает его пресс-служба.
Лукашенко заявил о беспрецедентности давления на Белоруссию
  • Reuters

«Надо признать, что такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за всё время своего независимого развития. Всё сплелось в один узел», — заявил он на встрече с представителями крупнейших СМИ.

Лукашенко также сообщил, что «уже насчитал порядка пяти пандемий», включая медицинскую, углеводородную, экономическую и инфопандемию, которые «наложились на политические события в Белоруссии».

Ранее спикер нижней палаты парламента Белоруссии Владимир Андрейченко заявил, что наблюдает поддерживаемые извне попытки расколоть общество.

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