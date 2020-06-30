В парламенте Белоруссии заявили о попытках расколоть общество

Спикер нижней палаты парламента Белоруссии Владимир Андрейченко заявил, что наблюдает поддерживаемые извне попытки посеять раскол в обществе.

«К сожалению, в Беларуси определённые силы каждый раз пытаются использовать избирательную кампанию не во благо страны, а чтобы раскачать социально-политическую ситуацию. Нынешние выборы не исключение. Мы видим попытки, поддерживаемые извне, посеять раскол в обществе, внушить народу недоверие к власти, спекулируя на теме пандемии и связанных с ней экономических трудностях», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что в республике устраиваются «откровенные провокации, используются грязные политтехнологии, идёт массированная информационная атака на руководство страны».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул важность идеологической работы с молодёжью в стране.