В парламенте Белоруссии заявили о попытках расколоть общество

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Спикер нижней палаты парламента Белоруссии Владимир Андрейченко заявил, что наблюдает поддерживаемые извне попытки посеять раскол в обществе.
В парламенте Белоруссии заявили о попытках расколоть общество
  • Reuters

«К сожалению, в Беларуси определённые силы каждый раз пытаются использовать избирательную кампанию не во благо страны, а чтобы раскачать социально-политическую ситуацию. Нынешние выборы не исключение. Мы видим попытки, поддерживаемые извне, посеять раскол в обществе, внушить народу недоверие к власти, спекулируя на теме пандемии и связанных с ней экономических трудностях», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что в республике устраиваются «откровенные провокации, используются грязные политтехнологии, идёт массированная информационная атака на руководство страны».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул важность идеологической работы с молодёжью в стране.

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