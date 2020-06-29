Лукашенко призвал к идеологической работе с белорусскими детьми

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул важность идеологической работы с молодёжью в стране.

«Не будем заниматься своими детьми мы — ими займутся чужие учителя этой жизни. И тогда в истории независимой Беларуси, которую должны продолжить наши дети, можем поставить точку. Даже жирную», — приводит БЕЛТА его слова.

Он отметил, что по сравнению с советским периодом произошёл откат назад в работе с молодёжью.

«Вы знаете, что происходит с молодёжью, которая остаётся один на один с информационным пространством. Я прямо говорю: там ею уже занимаются другие воспитатели, зарубежные идеологи, а иногда и преступники», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что некоторые политические силы пытаются использовать молодых людей для мобилизации протеста.