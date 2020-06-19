Лукашенко рассказал о «пацанах», которых используют политические силы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые политические силы пытаются использовать молодых людей для мобилизации протеста.

Как сообщает БЕЛТА, глава государства обратился к родителям молодых людей.

«Они же используют пацанов. Там половина пацанов, которые не имеют к выборам никакого отношения — 15, 16, 17 лет. Они не помнят Беларусь, из которой мы выходили с вами в лаптях и без штанов в середине 90-х. Они не помнят этих талонов, не помнят, что мы не могли купить бутылку какого-то молока. Они не помнят, что у нас на трое суток в Минске муки хватало, чтобы испечь хлеб», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что молодые люди «живут в чистой и светлой Беларуси и думают, что всё это упадёт им с неба».

Он также призвал не делать героев из банкиров Белгазпромбанка.

«Не надо из ворюг, обуржуевшихся этих банкиров и прочих мошенников, которые там сидят в Белгазпромбанке, делать героев. Этого не получится. Я уже говорил: ни узниками совести они не станут, ни пушистыми и белыми тоже они не станут», — добавил Лукашенко.

Накануне правоохранительные органы Белоруссии задержали претендента на пост президента страны банкира Виктора Бабарико, который возглавлял Белгазпромбанк. 19 июня Лукашенко заявил, что власти республики смогли сорвать «масштабный план дестабилизации» страны.