Лукашенко: Белоруссия не допустит у себя возрождения идей нацизма
- РИА Новости
«Беларусь никогда не допустит возрождения идей нацизма на своей земле. Беларусь никогда не позволит переписать историю и предать память победителей, которые спасли мир от палачей», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
По его словам, участие в реконструкции мемориального комплекса принимали в том числе молодые люди.
«Этим самым мы показываем, что наша молодёжь не только умеет сидеть в гаджетах, не только кричать на улице красивого уютного Минска. Наша молодёжь умеет делать вот такие священные дела», — сказал Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил, что некоторые политические силы пытаются использовать молодых людей для мобилизации протеста.