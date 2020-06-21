Лукашенко: Белоруссия не допустит у себя возрождения идей нацизма

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, открывая в Светлогорском районе Гомельской области мемориальный комплекс «Ола», заявил о важности противостояния попыткам фальсификации итогов Великой Отечественной войны и возрождению идей нацизма. 
Лукашенко: Белоруссия не допустит у себя возрождения идей нацизма
  • РИА Новости

«Беларусь никогда не допустит возрождения идей нацизма на своей земле. Беларусь никогда не позволит переписать историю и предать память победителей, которые спасли мир от палачей», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

По его словам, участие в реконструкции мемориального комплекса принимали в том числе молодые люди.

«Этим самым мы показываем, что наша молодёжь не только умеет сидеть в гаджетах, не только кричать на улице красивого уютного Минска. Наша молодёжь умеет делать вот такие священные дела», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что некоторые политические силы пытаются использовать молодых людей для мобилизации протеста.

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