В НАТО отреагировали на заявление Лукашенко

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В НАТО заявили, что не наращивают военное присутствие в Восточной Европе, но внимательно следят за ситуацией в Белоруссии. Так в альянсе отреагировали на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который заявил о войсках НАТО, наращивающих военную мощь на границах страны.
В НАТО отреагировали на заявление Лукашенко
  • Reuters

«Никакого наращивания НАТО в регионе нет. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны», — приводит ТАСС слова официального представителя НАТО Оаны Лунгеску.

По ее словам, «НАТО внимательно следит за ситуацией в Белоруссии».

«Как сказал генеральный секретарь (НАТО Йенс Столтенберг), необходимо уважать основные свободы, включая свободу слова и право людей на мирный протест», — отметила она.

Ранее Лукашенко заявил о войсках НАТО, наращивающих военную мощь на границах страны: «Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идёт наращивание военной мощи у западных границ».

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