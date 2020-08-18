Белорусский политик Дмитриев провёл встречу с дипломатами США и ЕС

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что провёл встречу с главами дипмиссии США и представительства ЕС, в ходе которой они обсудили ситуацию в республике.
Белорусский политик Дмитриев провёл встречу с дипломатами США и ЕС
  • Reuters

«Вчера встретился с временным поверенным США в Беларуси, а сегодня — с главой представительства ЕС. Завтра состоится встреча глав ЕС по Беларуси», — цитирует РИА Новости заявление Дмитриева, опубликованное в его Telegram.

По мнению политика, «нужна декларация о приверженности и поддержке независимости Беларуси».

Ранее в правительстве Германии заявили, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию в Белоруссии.

Во время разговора Меркель призвала белорусские власти «вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом, чтобы преодолеть кризис».

17 августа бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявлял о намерении провести онлайн-встречу с американскими сенаторами.

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