Цепкало анонсировал закрытую онлайн-встречу с сенаторами США

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что во вторник, 18 августа, проведёт онлайн-встречу с американскими сенаторами.

В интервью РИА Новости он заявил, что вместе с партнёрами в США может инициировать слушания в конгрессе относительно ситуации в Белоруссии.

«Завтра у нас будет этот meeting. С конгрессменами, сенаторами — это те, кто интересуется ситуацией в Белоруссии. У нас будет закрытая онлайн-конференция. Уже человек десять подали заявки. Это и демократы, и республиканцы», — сказал он.

Ранее Цепкало сообщил, что против него в Белоруссии возбудили дело.