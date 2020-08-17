Цепкало анонсировал закрытую онлайн-встречу с сенаторами США

Короткая ссылка
Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что во вторник, 18 августа, проведёт онлайн-встречу с американскими сенаторами.
Цепкало анонсировал закрытую онлайн-встречу с сенаторами США
  • Reuters

В интервью РИА Новости он заявил, что вместе с партнёрами в США может инициировать слушания в конгрессе относительно ситуации в Белоруссии.

«Завтра у нас будет этот meeting. С конгрессменами, сенаторами — это те, кто интересуется ситуацией в Белоруссии. У нас будет закрытая онлайн-конференция. Уже человек десять подали заявки. Это и демократы, и республиканцы», — сказал он.

Ранее Цепкало сообщил, что против него в Белоруссии возбудили дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить