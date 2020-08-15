В Белоруссии возбудили дело в отношении политика Цепкало

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Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в интервью РИА Новости заявил, что против него в Белоруссии возбудили дело.
В Белоруссии возбудили дело в отношении политика Цепкало
  • Reuters

«У меня есть информация, что да, дело. И что даже в розыск объявили, по тем документам, что я видел», — сказал он.

По данным СМИ, Цепкало может находиться на территории Украины, а его супруга — в России. 

Также агентство со ссылкой на базу МВД России сообщило, что Цепкало объявлен в межгосударственный розыск.

Ранее супруга бывшего политика Вероника Цепкало опубликовала видеообращение, в котором призвала международное сообщество признать белорусским президентом кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.

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