В Белоруссии возбудили дело в отношении политика Цепкало

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в интервью РИА Новости заявил, что против него в Белоруссии возбудили дело.

«У меня есть информация, что да, дело. И что даже в розыск объявили, по тем документам, что я видел», — сказал он.

По данным СМИ, Цепкало может находиться на территории Украины, а его супруга — в России.

Также агентство со ссылкой на базу МВД России сообщило, что Цепкало объявлен в межгосударственный розыск.

Ранее супруга бывшего политика Вероника Цепкало опубликовала видеообращение, в котором призвала международное сообщество признать белорусским президентом кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.