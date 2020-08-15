В Белоруссии возбудили дело в отношении политика Цепкало
- Reuters
«У меня есть информация, что да, дело. И что даже в розыск объявили, по тем документам, что я видел», — сказал он.
По данным СМИ, Цепкало может находиться на территории Украины, а его супруга — в России.
Также агентство со ссылкой на базу МВД России сообщило, что Цепкало объявлен в межгосударственный розыск.
Ранее супруга бывшего политика Вероника Цепкало опубликовала видеообращение, в котором призвала международное сообщество признать белорусским президентом кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.