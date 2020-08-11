Цепкало призвала признать Тихановскую президентом Белоруссии

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Супруга бывшего кандидата в президенты Белоруссии Вероника Цепкало опубликовала видеообращение, в котором призвала международное сообщество признать белорусским президентом кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.
Цепкало призвала признать Тихановскую президентом Белоруссии
  • Reuters

«Я обращаюсь ко всему мировому сообществу: пожалуйста, помогите остановить тот беспредел, который творится в Белоруссии, помогите остановить кровопролитие, признайте Светлану в качестве единственного законно избранного президента», — цитирует РИА Новости Цепкало.

10 августа ЦИК Белоруссии обнародовала предварительные итоги выборов президента республики, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов. При этом за Тихановскую проголосовали 9,90% избирателей.

После этого Тихановская подала жалобу в ЦИК, в которой потребовала признать озвученные результаты выборов недействительными.

Позже появилась информация, что Тихановская прибыла в Литву, где ей выдали визу на год.

После отъезда Тихановской были опубликованы два её видеообращения.

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