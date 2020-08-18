Лавров и Маас обсудили ситуацию в Белоруссии

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Главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили ситуацию в Белоруссии, выразив надежду на скорейшую нормализацию обстановки в республике.
Лавров и Маас обсудили ситуацию в Белоруссии
  • Reuters

Об этом сообщил МИД России.

Отмечается, что министры обсудили последние события в Белоруссии в развитие телефонного разговора президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«С российской стороны подчёркнута недопустимость какого-либо внешнего вмешательства во внутриполитические процессы, привлечено внимание Германии как председательствующей в Евросоюзе к предпринимаемым извне попыткам дестабилизировать ситуацию в этой братской для России стране», — заявили в министерстве.

Ранее Путин обсудил ситуацию в Белоруссии в ходе двух телефонных разговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Российский лидер заявил о неприемлемости любых попыток вмешательства в дела Белоруссии.

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