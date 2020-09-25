«Катастрофическая ситуация»: почему на Украине опасаются полной остановки вагоностроительной отрасли
- Железные дороги Украины
- Reuters
- © Anatolii Stepanov
В 2021 году на Украине может полностью остановиться вагоностроительная промышленность. Об этом заявили представители вагоностроительных и логистических компаний на прошедшей в Киеве пресс-конференции. Причиной тому стал переизбыток списанных грузовых вагонов, поставляемых из России, и вагонов, на которые продлевается срок эксплуатации. Из-за такого профицита у украинских вагоностроительных заводов нет заказов на новую продукцию.
«Сегодня сложилась катастрофическая ситуация с внутренним производством грузовых вагонов (их локализация в Украине превышает 95-97%), в первую очередь, из-за колоссального профицита ввезённых из РФ списанных вагонов и вагонов, на которые продлевается срок эксплуатации. Поэтому 2021-й может стать годом полной остановки украинского грузового вагоностроения», — заявил Андрей Жарий, гендиректор компании «Аурум Груп», в которую входит вагоностроительный «Дизельный завод».
На пресс-конференции были озвучены данные, согласно которым на Украине зарегистрировано около 190 тыс. грузовых вагонов, из них 43,5% исчерпали свой ресурс. В то же время за 2016—2019 годы в страну было ввезено 18 тыс. списанных единиц из России.
Источник RT в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины рассказал, что одним из главных заказчиков для вагоностроительных предприятий являются «Украинские железные дороги», однако из-за нехватки финансовых средств пополнять свои составы им приходится списанными вагонами из РФ.
«У компании («Украинские железные дороги». — RT) нет средств для обновления своего подвижного состава, поэтому заводы сидят ни с чем. Наладить экспорт практически нереально, поскольку Европе украинские вагоны не нужны, а рынок России для нас закрыт», — пояснил чиновник.
Просьба о помощи
На сегодняшний день на Украине пять действующих вагоностроительных предприятий: «Крюковский вагоностроительный завод» (КВСЗ), «Днепровагонмаш», «Дизельный завод», завод «Карпаты» и Попаснянский ВРЗ. Год назад их было 12, а в 2011 — 18. Такие данные привёл во время пресс-конференции представитель Крюковского вагоностроительного завода Юрий Брусник. По его словам, сейчас в украинском вагоностроении работает около 12 тыс. человек, тогда как в 2011 году в отрасли было занято 32 тыс. специалистов.
В свою очередь, технический директор АО «Днепровагонмаш» Александр Жуков сообщил, что в 2020 году его предприятие потеряло 32% рабочих мест, а зарплатный фонд был урезан на 54%.
- Железные дороги Украины
- Reuters
- © Valentyn Ogirenko
По данным Государственной службы статистики, в период с января по август 2020 года объём производства грузовых вагонов и платформ на Украине упал на 73,7% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Всего за это время было произведено 2 089 платформ и вагонов, из них в августе — всего 243 единицы, что на 70,3% меньше, чем в августе 2019 года.
Отмечается, что основной объём грузовых вагонов был произведён на КВСЗ, хотя и там производство значительно упало: за восемь месяцев 2020 года завод выпустил 1024 единицы вагонов, что на 70% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Кроме того, по словам представителей отрасли, по состоянию на август 2020 года украинские предприятия продали только 1 579 грузовых вагонов, тогда как в 2019 году этот показатель составлял более 10 тыс. единиц.
В связи со сложившейся ситуацией участники пресс-конференции выдвинули ряд предложений правительству Украины. В их числе полный запрет ввоза в страну вагонов с продлённым сроком использования, запрет процедуры продления сроков использования и ограничение использования иностранных вагонов во внутренних перевозках.
«Мы просим правительство в течение двух недель принять решение по этим вопросам. Уже неоднократно президент и премьер Украины обещали их разрешить, они в курсе ситуации. И мы не исключаем, что работники предприятий, оставшись без работы и зарплаты, захотят выйти под стены Верховной Рады или Кабмина со своими требованиями», — заявили представители вагоностроительной отрасли.
В противном случае, по их словам, экономика Украины недополучит 150 млрд гривен в виде инвестиций в железнодорожную отрасль, потеряет более 45 млрд в виде налогов и 120 тыс. рабочих мест для специалистов тяжелой промышленности страны.
Источник RT в Министерстве экономики говорит, что правительство разрабатывает программу обновления железнодорожной отрасли, в рамках которой государство будет готово компенсировать процентные ставки по кредитам при покупке вагонов, а срок их эксплуатации и ввоз из-за рубежа будет ограничен. Однако опасение вызывает возможная нехватка средств на выполнение этой программы.
«Документ хороший, но, думаю, что денег на его реализацию не будет. Правительству и так приходится искать средства на выплату зарплат и пенсий, а кредиторы не спешат их давать и требуют новых реформ. Поэтому производители опасаются, что им придется полностью остановить работу в следующем году, а по рельсам будут ездить развалюхи, а не вагоны», — сказал чиновник.
Пользоваться украинскими железными дорогами страшно, считает источник RT в партии «Батькивщина».
«В украинских пассажирских поездах можно снимать фильмы ужасов — всё старое и на ладан дышит. То же самое и с грузовыми вагонами. Поэтому аграрную продукцию и другие товары производители вынуждены возить автотранспортом и убивать те немногие дороги, которые были отремонтированы. Так Украина расплачивается за попытку дружить с Европой. Никто в ЕС не заинтересован, чтобы украинская промышленность процветала. Странно, что за столько лет об этом не задумались в высоких кабинетах», — говорит депутат.
Промышленное падение
Стоит отметить, что в критической ситуации оказалась не только вагоностроительная отрасль. На Украине наблюдается общий спад промышленного производства. По данным Государственной службы статистики в августе падение промышленности только ускорилось: если в июле 2020 года оно составляло 4,2%, то в августе производство упало на 5,3% по сравнению с прошлым годом.
В период с января по август 2020 года индекс промышленной продукции упал на 7,4% по сравнению с тем же периодом 2019 года.
- Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Днепропетровскую область
- © president.gov.ua
На этом фоне президент Владимир Зеленский заявил, что приоритетом украинской власти является возрождение промышленности и необходимость вернуть стране государственную «индустриальную славу». Об этом он заявил 27 августа в ходе рабочей поездки в Днепропетровскую область.
«Сегодня наш приоритет — это возрождение промышленности Украины. Я сам родился в Кривом Роге. Мы понимаем, что такое промышленность. Мы понимаем, что там, где есть промышленность в том или ином городе, эта промышленность кормит город и дает рабочие места», — приводит пресс-служба слова Зеленского.
Однако политолог и экономист Александр Дудчак считает, что у нынешней администрации нет политической воли, необходимой для того, чтобы исправить сложившееся положение.
«Украина могла бы остановить падение производства, если бы перед властью стояли прагматичные задачи. На деле сегодня Зеленский просто оправдывает свои действия на посту президента, которые осуществляются не в интересах украинского народа», — отметил эксперт.
Комментируя данные, представленные на «круглом столе» украинских вагоностроителей, он подчеркнул, что очередная отрасль промышленности Украины находится на грани полной остановки из-за последствий госпереворота, целью которого было превращение страны из суверенного государства в рынок сбыта для иностранных производителей.
В свою очередь, руководитель Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко напомнил, что вагоностроительные компании Украины испытывают серьёзные трудности из-за разрыва экономических связей с Россией и как следствие потери российского рынка сбыта.
«Новые вагоны страна не производит, старые постепенно изнашиваются, в связи с этим на определённом этапе просматривается дефицит. Действующие украинские политики, которых сложно обвинить в симпатиях к России, неоднократно заявляли, что без возвращения к российскому рынку украинская экономика обречена. Однако власть не меняет свой как внешний, так и внутренний курс, поэтому остановить падение производства невозможно», — заключил эксперт.
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