«Катастрофическая ситуация»: почему на Украине опасаются полной остановки вагоностроительной отрасли

Вагоностроительная промышленность Украины может полностью остановиться в 2021 году. Об этом заявили руководители вагоностроительных и логистических компаний страны на совместной пресс-конференции, прошедшей в Киеве. Руководители заводов обратились к правительству Украины с требованием принять меры и организовать поддержку отрасли. По мнению экспертов, Киев, разорвав связи с Россией, лишил своих промышленников рынка сбыта, а администрация Зеленского не знает, как решить эту проблему.

В 2021 году на Украине может полностью остановиться вагоностроительная промышленность. Об этом заявили представители вагоностроительных и логистических компаний на прошедшей в Киеве пресс-конференции. Причиной тому стал переизбыток списанных грузовых вагонов, поставляемых из России, и вагонов, на которые продлевается срок эксплуатации. Из-за такого профицита у украинских вагоностроительных заводов нет заказов на новую продукцию.

«Сегодня сложилась катастрофическая ситуация с внутренним производством грузовых вагонов (их локализация в Украине превышает 95-97%), в первую очередь, из-за колоссального профицита ввезённых из РФ списанных вагонов и вагонов, на которые продлевается срок эксплуатации. Поэтому 2021-й может стать годом полной остановки украинского грузового вагоностроения», — заявил Андрей Жарий, гендиректор компании «Аурум Груп», в которую входит вагоностроительный «Дизельный завод».

На пресс-конференции были озвучены данные, согласно которым на Украине зарегистрировано около 190 тыс. грузовых вагонов, из них 43,5% исчерпали свой ресурс. В то же время за 2016—2019 годы в страну было ввезено 18 тыс. списанных единиц из России.

Источник RT в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины рассказал, что одним из главных заказчиков для вагоностроительных предприятий являются «Украинские железные дороги», однако из-за нехватки финансовых средств пополнять свои составы им приходится списанными вагонами из РФ.

«У компании («Украинские железные дороги». — RT) нет средств для обновления своего подвижного состава, поэтому заводы сидят ни с чем. Наладить экспорт практически нереально, поскольку Европе украинские вагоны не нужны, а рынок России для нас закрыт», — пояснил чиновник.

Просьба о помощи

На сегодняшний день на Украине пять действующих вагоностроительных предприятий: «Крюковский вагоностроительный завод» (КВСЗ), «Днепровагонмаш», «Дизельный завод», завод «Карпаты» и Попаснянский ВРЗ. Год назад их было 12, а в 2011 — 18. Такие данные привёл во время пресс-конференции представитель Крюковского вагоностроительного завода Юрий Брусник. По его словам, сейчас в украинском вагоностроении работает около 12 тыс. человек, тогда как в 2011 году в отрасли было занято 32 тыс. специалистов.

В свою очередь, технический директор АО «Днепровагонмаш» Александр Жуков сообщил, что в 2020 году его предприятие потеряло 32% рабочих мест, а зарплатный фонд был урезан на 54%.

Железные дороги Украины

Reuters

© Valentyn Ogirenko

По данным Государственной службы статистики, в период с января по август 2020 года объём производства грузовых вагонов и платформ на Украине упал на 73,7% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Всего за это время было произведено 2 089 платформ и вагонов, из них в августе — всего 243 единицы, что на 70,3% меньше, чем в августе 2019 года.

Отмечается, что основной объём грузовых вагонов был произведён на КВСЗ, хотя и там производство значительно упало: за восемь месяцев 2020 года завод выпустил 1024 единицы вагонов, что на 70% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Кроме того, по словам представителей отрасли, по состоянию на август 2020 года украинские предприятия продали только 1 579 грузовых вагонов, тогда как в 2019 году этот показатель составлял более 10 тыс. единиц.

В связи со сложившейся ситуацией участники пресс-конференции выдвинули ряд предложений правительству Украины. В их числе полный запрет ввоза в страну вагонов с продлённым сроком использования, запрет процедуры продления сроков использования и ограничение использования иностранных вагонов во внутренних перевозках.

Также по теме «Процесс разочарования»: почему граждане Украины всё меньше верят в экономику страны Три четверти украинцев (76%) оценили экономическое положение Украины как плохое. Об этом свидетельствуют данные соцопроса Research &...

«Мы просим правительство в течение двух недель принять решение по этим вопросам. Уже неоднократно президент и премьер Украины обещали их разрешить, они в курсе ситуации. И мы не исключаем, что работники предприятий, оставшись без работы и зарплаты, захотят выйти под стены Верховной Рады или Кабмина со своими требованиями», — заявили представители вагоностроительной отрасли.

В противном случае, по их словам, экономика Украины недополучит 150 млрд гривен в виде инвестиций в железнодорожную отрасль, потеряет более 45 млрд в виде налогов и 120 тыс. рабочих мест для специалистов тяжелой промышленности страны.

Источник RT в Министерстве экономики говорит, что правительство разрабатывает программу обновления железнодорожной отрасли, в рамках которой государство будет готово компенсировать процентные ставки по кредитам при покупке вагонов, а срок их эксплуатации и ввоз из-за рубежа будет ограничен. Однако опасение вызывает возможная нехватка средств на выполнение этой программы.

«Документ хороший, но, думаю, что денег на его реализацию не будет. Правительству и так приходится искать средства на выплату зарплат и пенсий, а кредиторы не спешат их давать и требуют новых реформ. Поэтому производители опасаются, что им придется полностью остановить работу в следующем году, а по рельсам будут ездить развалюхи, а не вагоны», — сказал чиновник.

Пользоваться украинскими железными дорогами страшно, считает источник RT в партии «Батькивщина».

«В украинских пассажирских поездах можно снимать фильмы ужасов — всё старое и на ладан дышит. То же самое и с грузовыми вагонами. Поэтому аграрную продукцию и другие товары производители вынуждены возить автотранспортом и убивать те немногие дороги, которые были отремонтированы. Так Украина расплачивается за попытку дружить с Европой. Никто в ЕС не заинтересован, чтобы украинская промышленность процветала. Странно, что за столько лет об этом не задумались в высоких кабинетах», — говорит депутат.

Промышленное падение

Стоит отметить, что в критической ситуации оказалась не только вагоностроительная отрасль. На Украине наблюдается общий спад промышленного производства. По данным Государственной службы статистики в августе падение промышленности только ускорилось: если в июле 2020 года оно составляло 4,2%, то в августе производство упало на 5,3% по сравнению с прошлым годом.

В период с января по август 2020 года индекс промышленной продукции упал на 7,4% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Днепропетровскую область

© president.gov.ua

На этом фоне президент Владимир Зеленский заявил, что приоритетом украинской власти является возрождение промышленности и необходимость вернуть стране государственную «индустриальную славу». Об этом он заявил 27 августа в ходе рабочей поездки в Днепропетровскую область.

«Сегодня наш приоритет — это возрождение промышленности Украины. Я сам родился в Кривом Роге. Мы понимаем, что такое промышленность. Мы понимаем, что там, где есть промышленность в том или ином городе, эта промышленность кормит город и дает рабочие места», — приводит пресс-служба слова Зеленского.

Однако политолог и экономист Александр Дудчак считает, что у нынешней администрации нет политической воли, необходимой для того, чтобы исправить сложившееся положение.

Также по теме Энергетическая лояльность: зачем Украина собирается закупать американский СПГ Кабинет министров Украины подписал меморандум о сотрудничестве с американской компанией Louisiana Natural Gas Exports о поставках...

«Украина могла бы остановить падение производства, если бы перед властью стояли прагматичные задачи. На деле сегодня Зеленский просто оправдывает свои действия на посту президента, которые осуществляются не в интересах украинского народа», — отметил эксперт.

Комментируя данные, представленные на «круглом столе» украинских вагоностроителей, он подчеркнул, что очередная отрасль промышленности Украины находится на грани полной остановки из-за последствий госпереворота, целью которого было превращение страны из суверенного государства в рынок сбыта для иностранных производителей.

В свою очередь, руководитель Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко напомнил, что вагоностроительные компании Украины испытывают серьёзные трудности из-за разрыва экономических связей с Россией и как следствие потери российского рынка сбыта.

«Новые вагоны страна не производит, старые постепенно изнашиваются, в связи с этим на определённом этапе просматривается дефицит. Действующие украинские политики, которых сложно обвинить в симпатиях к России, неоднократно заявляли, что без возвращения к российскому рынку украинская экономика обречена. Однако власть не меняет свой как внешний, так и внутренний курс, поэтому остановить падение производства невозможно», — заключил эксперт.