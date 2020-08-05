Непрофильные активы: почему власти Украины решили устроить распродажу тюрем

Минюст Украины 6 августа проведёт первую продажу частным инвесторам выведенных из госсобственности тюрем. Об этом сообщили в ведомстве со ссылкой на его главу Дениса Малюську. Эта акция — часть предложенной им реформы пенитенциарной системы. Предполагается, что вырученные деньги будут направлены на модернизацию старых и строительство новых тюрем. Эксперты считают, что, учитывая низкий интерес инвесторов к Украине и низкую ликвидность данных объектов, властям вряд ли удастся с помощью подобных мер улучшить содержание заключённых.

На Украине 6 августа состоится мероприятие, знаменующее начало распродажи тюрем, ранее находившихся в государственной собственности. Об этом сообщается на сайте украинского Минюста.

«Министр юстиции Денис Малюська примет участие в мероприятии, посвящённом началу большой распродажи тюрем, которое будет проходить на территории первого выставленного на продажу объекта — государственного учреждения «Ирпенский исправительный центр (№132)». Во время мероприятия министр юстиции расскажет о планах дальнейших продаж и о направлениях использования полученных от реализации тюрем средств», — говорится в сообщении.

Тюрьма «Ирпенский исправительный центр (№132)» расположена в Киевской области. В 2019 году Минюст Украины распорядился её законсервировать, последних заключённых перевели в другие исправительные центры в августе того же года. Теперь на продажу будут выставлены объекты недвижимости этого исправительного учреждения, отмечается в сообщении Минюста.

Тюремная реформа

Напомним, что план тюремной реформы на Украине, в который входило и сокращение тюрем с последующей продажей земли и активов, был озвучен ещё в 2015 году занимавшим тогда пост главы Минюста Павлом Петренко. Однако при администрации президента Петра Порошенко эти планы реализованы не были.

Нынешний глава Минюста Денис Малюська представил свою концепцию реформы украинской пенитенциарной системы в апреле 2020 года. Её главные положения предполагают сокращение исправительных учреждений как таковых, сокращение общего количества заключённых путём введения новых видов ограничения свободы, а также получение прибыли от содержания заключённых в СИЗО путём введения платных камер.

Глава Минюста Украины Денис Малюська

Reuters

© Gleb Garanich

В начале июня Минюст в соавторстве с депутатами Верховной рады зарегистрировал законопроект №3591, предусматривающий разрешение на продажу замороженных объектов пенитенциарной системы и использование 70% полученной выручки на строительство новых исправительных учреждений и обновление инфраструктуры.

Отмечалось, что с помощью такой распродажи старые следственные изоляторы можно будет вывести за пределы городов, уменьшить расходы на их содержание, а также повысить стандарты содержания заключённых в СИЗО.

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Малюська 30 июля сообщил, что на данный момент его ведомство планирует дополнительно закрыть восемь тюрем. Это Ковельcкая воспитательная колония, Устиновский исправительный центр (№37), Ширяевский исправительный центр (№111), Игренский исправительный центр (№133), Черноморская исправительная колония (№74), Желтоводская исправительная колония (№26), Черкасская исправительная колония (№62) и Дергачёвская исправительная колония (№109).

После вывоза оттуда осуждённых и увольнения персонала эти тюрьмы будут выставлены на продажу. Министр добавил, что список ещё будет дополняться.

Также разработан крупный инфраструктурный проект по переносу СИЗО из центров городов на окраины или за пределы городов.

Источник RT в партии «Голос» усомнился в эффективности такого подхода к обновлению тюремного фонда.

«Тюрьмы были построены ещё во времена Советского Союза и с тех пор почти не ремонтировались. Поэтому в большинстве из них — грибок, грязь, ржавчина и облупленная краска на стенах. На их ремонт нужны миллиарды гривен. Учитывая скорость продвижения реформ на Украине, выставлены на продажу все эти тюрьмы будут не раньше, чем через 5—10 лет. На Украине существует большая разница между тем, о чём говорят и что делают», — говорит представитель партии «Голос».

В свою очередь источник RT в Минюсте Украины отметил, что на вырученные от подобной продажи деньги вряд ли можно будет провести существенное обновление фонда, учитывая низкий интерес инвесторов.

«Я думаю, это не секрет, что желающих инвестировать деньги в украинские активы нет. Покупать готовы только дёшево и за эти средства новую тюрьму не построишь. Так что благодаря реформе содержать заключённых будет негде. При этом надо понимать, что уровень жизни населения ухудшается, а это приводит к всплеску преступности и росту числа заключённых», — заявил в беседе с RT представитель Министерства юстиции.

Платные камеры

Вместе с распродажей тюрем на Украине идёт эксперимент по введению платных камер. Несколько камер «повышенного комфорта» были созданы в Лукьяновском СИЗО в Киеве. Как рассказал украинским СМИ Денис Малюська, месячное пребывание в такой камере обойдётся заключённому в 12 тыс. грн ($436). При этом такие камеры не являются индивидуальными, а отличаются некоторым улучшением условий быта и питания.

В начале июня Денис Малюська сообщил, что подобные VIP-камеры также были созданы в следственных изоляторах Запорожья, Запорожской области и Днепра. Глава Минюста утверждает, что средства, вырученные от аренды платных камер, пойдут на содержание заключённых в обычных СИЗО.

Заключённые в киевском СИЗО

Reuters

© Gleb Garanich

«В то же время средства, полученные от предоставления таких платных услуг, будут направляться в специальный фонд и в дальнейшем будут использоваться для проведения текущих и капитальных ремонтов помещений следственных изоляторов для создания надлежащих условий содержания другим лицам, взятым под стражу», — заявил Малюська.

Эксперимент продлится до конца 2021 года, после чего будет принято решение о закреплении норм по платным услугам в СИЗО на законодательном уровне. При этом данный проект уже подвергся критике как дискриминирующий заключённых по финансовому признаку.

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Источник RT в партии «Батькивщина» отмечает, что для большинства населения Украины цены на пребывание в подобных платных камерах являются неподъёмными.

«Средняя зарплата на Украине составляет 10 тыс. грн ($362), а стоимость «месячного проживания» в более или менее приличных условиях — 12 тыс. грн ($436). Значит камеры будут доступны только обеспеченным людям, а все остальные вынуждены будут сидеть в переполненном СИЗО. Так что эта реформа обычных людей не коснется», — отметил собеседник RT.

Представитель партии «Голос» подчеркнул в разговоре с RT, что фактически таким образом будет узаконено неравное положение заключённых.

«В тюрьмах процветает коррупция и взяточничество. Если у родственников есть деньги, то заключённый может спокойно пользоваться телефоном, жить в камере получше, гулять подольше и регулярно пользоваться душем. Все остальные живут хуже бомжей», — считает представитель «Голоса».

Государственная распродажа

Нынешнее правительство Украины нацелено на то, чтобы любыми методами зарабатывать средства, поэтому занялось восстановлением игорного бизнеса, распродажей земли и тюрем, отметил в беседе с RT украинский политолог и экономист Александр Дудчак. При этом, добавил эксперт, тендеры на строительство новых пенитенциарных учреждений скорее всего выиграют приближенные к власти компании.

«Скорее всего, компании, лояльные украинским чиновникам, получат заказы на строительство новых объектов, после чего распределят между собой средства, полученные от продажи тюрем. Данные активы распродадут недорого, вырученные средства вряд ли поступят в бюджет. К этим торгам допущены будут далеко не все, кто мог бы дать реальную цену за подобную инфраструктуру. Эта распродажа устраивается для узкого круга лиц, которые впоследствии получат в собственность эти объекты», — считает политолог.

Надзиратель в СИЗО Киева

Reuters

© Gleb Garanich

По мнению руководителя Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко, таким образом власти Украины избавляются от активов, которые невыгодно содержать.

«В данном случае речь идёт не об аккумулировании средств или расширении возможностей государственного строительства в определённой сфере, а о сбросе лишних активов. Точно такую же политику нынешняя украинская власть проводит в области здравоохранения, образования, там, где постоянно якобы идёт реформа, но на самом деле все действия сводятся лишь к тому, чтобы сократить количество медицинских учреждений, школ, персонала и таким образом уменьшить государственные расходы», — рассказал эксперт в беседе с RT.

При этом, отметил Ищенко, сбыть данные активы будет чрезвычайно трудно из-за их специфического характера и нежелания инвесторов вкладываться в Украину.

«Вряд ли кто-то из иностранных инвесторов собирается приобретать подобную инфраструктуру, потому что Украины как государства нет, правила игры отсутствуют, законы на территории страны не действуют. В таких условиях только рисковый инвестор способен вкладываться в какие-то активы страны. Кроме того, такие специфические объекты, как тюрьмы, которые в любом случае требуют государственной поддержки, не позволят заработать», — отметил эксперт.