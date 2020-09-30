Непопулярная позиция: почему представитель Украины в ТКГ заявил об отсутствии доказательств войны с Россией в Донбассе

Первый замглавы украинской делегации в трёхсторонней контактной группе Витольд Фокин сообщил, что не видит никаких подтверждений того, что в Донбассе идёт война между Украиной и Россией. Такое заявление он сделал в ходе заседания комитета Верховной рады по госстроительству. Ранее Фокин называл воюющих на стороне ДНР и ЛНР «повстанцами» и призывал Киев провести предусмотренную Минскими соглашениями всеобщую амнистию, за что был подвергнут критике со стороны украинских националистов. Представители большинства партий Рады подписали депутатский запрос с призывом к президенту страны снять с должности Фокина, назначенного на этот пост в августе. Эксперты считают, что слова представителя Киева в ТКГ во многом отражают реальное положение дел в Донбассе, однако Владимир Зеленский вряд ли к ним прислушается.

Замглавы украинской делегации в трёхсторонней контактной группе в Минске Витольд Фокин в ходе заседания Верховной рады по госстроительству заявил, что не видит доказательств того, что в Донбассе идёт война между Россией и Украиной.

«Я не политик... никакого подтверждения того, что там война между Украиной и Россией, пока не видел», — сказал он.

При этом, по словам Фокина, против Украины в регионе воюют наёмники почти из 30 стран мира, «в том числе при поддержке Российской Федерации».

Представитель Киева в ТКГ был вызван на заседание комитета Рады для разъяснений по поводу своего недавнего заявления об амнистии и особом статусе Донбасса. Ранее во время выступления в парламенте Фокин заявил, что амнистия должна быть общей, а ответственность за вооружённый конфликт на востоке Украины несёт Пётр Порошенко.

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Украинские СМИ отмечают, что такую позицию он уже озвучивал прежде в интервью, а также выражал готовность отправиться в Донбасс для переговоров, если поступит соответствующее распоряжение президента или парламента страны.

Витольд Фокин — первый премьер-министр независимой Украины (в 1991—1992 годах). 18 августа Владимир Зеленский назначил его заместителем Леонида Кравчука, который возглавляет делегацию Украины в ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Критика оппозиции

Это заявление Фокина не осталось без внимания со стороны украинских парламентариев. Так, депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко обвинил Фокина в том, что тот повторяет «один в один тезисы российской пропаганды», а его высказывания можно приравнять к диверсии. Депутат добавил, что если Фокин продолжит заседать в контактной группе, это будет означать поддержку его высказываний со стороны Зеленского.

В свою очередь, фракция «Голос» подготовила депутатский запрос к Зеленскому с требованием отозвать Фокина с должности. Об этом сообщила автор инициативы Соломия Бобровская.

Витольд Фокин перед заседанием комитета Рады

globallookpress.com

© Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency

В запросе также упоминается о другом высказывании Фокина, в котором экс-премьер называл воюющих за самопровозглашённые республики «повстанцами», что противоречит официальной позиции Киева.

«Публичные высказывания Фокина до момента его введения в состав ТКГ также неоднократно имели антиукраинское содержание и противоречили официальной позиции Украины относительно российской вооружённой агрессии против Украины, в частности о незаконной аннексии АРК Крым и города Севастополя», — приводит отрывок из запроса партии «Голос» Интерфакс-Украина.

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Как отметил источник RT в партии «Батькивщина», заявления Фокина свидетельствуют о том, что в команде Зеленского нет единого мнения по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе.

«Очевидно, что единого мнения, как завершать военные действия в Донбассе, у окружения Зеленского нет. При этом от заявления Фокина может пострадать рейтинг президента и его партии», — заявил депутат.

В свою очередь, собеседник RT в партии «Слуга народа» положительно оценил высказывания замглавы украинской делегации в ТКГ.

«У Фокина есть чёткое понимание того, как реально остановить войну в Донбассе. И он не боится говорить правду. Думаю, что ни у кого не осталось сомнений, что одними обвинениями в адрес России боевые действия не остановить. Думаю, что националисты не простят Фокину таких заявлений и потребуют от Зеленского его уволить», — сказал собеседник RT.

При этом, по мнению заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, «не следует считать позицию Фокина соответствующей российской».

На протяжении последних нескольких лет высокопоставленные представители Украины регулярно делают заявления о том, что российские регулярные войска якобы принимают участие в боевых действиях на востоке страны. Москва, в свою очередь, последовательно заявляет, что война в Донбассе — внутренний конфликт и Россия не является его участником.

Отвод сил бойцов подразделений ЛНР в посёлке Золотом в Луганской области

РИА Новости

Россия также неоднократно обращала внимание стран Запада на то, что Киев уходит от выполнения своей части Минских соглашений, в которых прописаны механизмы урегулирования военного конфликта в Донбассе.

Однако, как напоминают эксперты, Фокин не первый, кто заговорил об отсутствии российских войск в Донбассе. Так, ещё в июле 2017 года заместитель министра по делам неподконтрольных территорий Украины Георгий Тука заявил, что у официального Киева нет юридических доказательств присутствия в регионе подразделений российской армии.

«Мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие в Донбассе регулярной российской армии», — сообщил Тука.

Аналогичное заявление в 2019 году сделал глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртурул Апакан в ответ на запрос постпреда РФ при ООН Василия Небензи. Апакан констатировал, что в отчётах мониторинговой миссии нет данных о пребывании российских военных на территории Украины.

«Стал соучастником преступлений»

По словам Владимира Жарихина, озвученная Фокиным позиция уже привела к тому, что на него ополчились представители партий Петра Порошенко и Юлии Тимошенко, которые назвали его предателем.

«Фокин уже испытывает психологическое давление. Но он сильный человек и опытный политик, поэтому его не так просто сдвинуть», — сказал он.

Аналогичной точки зрения придерживается и источник RT в партии «Голос».

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«В парламенте недовольны заявлениями Фокина, которого поддерживает глава офиса президента Андрей Ермак. На Западе его позицию уже окрестили как пророссийскую, американские партнёры тоже недовольны. Поэтому я думаю, что в этих условиях Зеленский просто не рискнёт делать реальные шаги, озвученные Фокиным. Шансы на мир, к сожалению, призрачны», — подчеркнул собеседник RT.

В свою очередь, политолог и экономист Александр Дудчак отметил, что слова представителя Киева в ТКГ по ситуации в Донбассе во многом отражают реальную картину.

«Фокин правильно обозначил, что между Украиной и Россией нет войны, поскольку украинская власть воюет против тех, кого считает своим народом. Но он не прав в отношении наёмников, поскольку в начале конфликта приезжали добровольцы, которые, увидев несправедливость, пришли на помощь родственникам и единоверцам», — отметил эксперт.

По словам политолога, подобные высказывания Фокина не останутся без внимания радикалов.