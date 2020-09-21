«Абсурдными заявлениями пытается мобилизовать электорат»: почему Порошенко назвал себя «спасителем» Украины

Украинский экс-президент Пётр Порошенко заявил, что он и его команда в 2014 году «спасли страну». По словам бывшего главы государства, его администрация «остановила агрессора и заложила фундамент государственности», а после перехода в оппозицию партия «Европейская солидарность» остановила «множество антиукраинских, а порой и просто тупых и дилетантских инициатив». Эксперты назвали заявления Порошенко абсурдными и не соответствующими действительности. Используя подобную риторику, бывший президент хочет набрать дополнительные очки перед региональными выборами и одновременно избежать ответственности за свои действия на посту главы государства, считают аналитики.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко убеждён, что он и его партия «Европейская солидарность» спасли страну. Об этом экс-глава государства заявил на встрече с жителями Тернополя.

«В самые тяжёлые моменты 2014 года наша команда спасла страну, остановила агрессора, заложила фундамент украинской государственности. То, что мы называем армией, языком, верой, и есть настоящая украинская государственность. За полтора года в оппозиции мы проявили себя как серьёзная и ответственная, компетентная и профессиональная сила, которая, опираясь на активную поддержку патриотичной части общества, остановила множество антиукраинских, а порой и просто тупых и дилетантских инициатив», — заявил Порошенко.

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Экс-президент Украины подчеркнул, что партия «Европейская солидарность» имеет историю, которой, по его словам, можно гордиться, и что это единственная политическая сила, которая отстаивает курс Украины на евроинтеграцию, а также препятствует движению страны в «сферу российского влияния».

Однако позицию Порошенко относительно его роли в судьбе страны разделяют далеко не все украинские политики. Накануне глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что сейчас действующим властям «приходится разгребать то, что натворили» Порошенко и его партия.

«Вот, например, фракция «Европейская Солидарность», которая приватизировала патриотизм и считает, что только они являются патриотами, а все остальные — враги. Нам сейчас приходится разгребать то, что они натворили. А сегодня они уже учителя и рассказывают, как надо делать. Почему они ничего не сделали серьёзного для установления мира за пять лет, имея власть?» — сказал Кравчук в интервью изданию «СТРАНА.ua».

Стоит отметить, что 25 октября на Украине пройдут региональные выборы. При этом неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей не будут принимать участия в голосовании.

«Один из самых плохих политиков»

Профессор НИУ ВШЭ политолог Олег Матвейчев назвал новые заявления Порошенко «обычной пропагандистской и предвыборной шумихой, которой он пользовался и во время своего президентства, и когда баллотировался на новый срок».

«В действительности же правление Порошенко отбросило Украину по параметру экономического развития на много лет назад. Многие украинцы сбежали в Европу и занимаются там преимущественно чёрной работой. Хвастаться здесь абсолютно нечем. А страна продолжает уничтожаться дальше», — сказал эксперт в беседе с RT.

Женщина кормит голубей, Киев, 3 октября 2017

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Похожее мнение высказал и заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. По его словам, Пётр Порошенко «своими абсурдными заявлениями пытается мобилизовать собственный электорат».

«Он хочет утвердиться в глазах избирателей в качестве единственно значимого оппонента действующей власти. При этом Порошенко, видимо, рассчитывает на короткую память своих избирателей. Ведь его рейтинг в период завершения президентского срока был минимальный. И голосование за Зеленского носило типично протестный характер. Украинские избиратели, хлебнувшие с лихвой от Порошенко, голосовали не столько за Владимира Зеленского, сколько против Порошенко и его политики», — заявил аналитик в разговоре с RT.

По мнению Шаповалова, Пётр Порошенко «войдёт в историю Украины как один из самых плохих политиков».

«Ведь ни одно предвыборное обещание он так и не смог или не захотел выполнить. Он обещал закончить войну в Донбассе, а вместо этого только усугубил конфликт, что привело к тяжёлым бедствиям. Порошенко фактически является военным преступником, который ответственен за убийства мирных жителей на юго-востоке Украины, которые происходили на протяжении всего его президентского срока. Порошенко виновен в обнищании народа — его руками была разрушена экономика», — констатировал эксперт.

Напомним, согласно отчёту МВФ, опубликованному в мае 2019 года, Украина остаётся одной из беднейших европейских стран. По данным аналитической компании Growth from Knowledge, Украина также оказалась на последнем месте в рейтинге 42 государств Европы, составленном на основе покупательной способности населения.

Правление Порошенко позитивно не повлияло и на урегулирование ситуации в Донбассе. Согласно данным Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, опубликованным в октябре 2019-го, за годы конфликта погибли более 3,3 тыс. мирных граждан, были ранены около 9 тыс. человек, внутренними переселенцами стали 1,3 млн граждан, нуждающимися в помощи — 3,5 млн.

Сейчас же «своими попытками назвать чёрное белым Порошенко хочет прикрыть непродуманные и часто заведомо преступные действия», считает Шаповалов.

«Он намерен уйти от ответственности, уголовного преследования, перевернуть эту позорную страницу, полностью фальсифицировать прошлое. Если Порошенко всё-таки окажется когда-то за решёткой, то я не удивлюсь, если он будет называть себя политическим заключённым, пострадавшим не за преступления, коррупцию и воровство, а за убеждения», — сказал аналитик.

Женщина убирает мусор во дворе жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате обстрела

РИА Новости

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Напомним, против экс-президента Украины возбуждено несколько десятков уголовных дел. 11 сентября адвокат Порошенко Игорь Головань заявил представителям СМИ, что Служба безопасности страны возбудила 15 новых дел против экс-главы государства, в том числе по статьям «Госизмена» и «Финансирование терроризма».

На этой неделе другой адвокат бывшего главы государства Илья Новиков сообщил журналистам, что против его подзащитного расследуется 58 уголовных дел.

«Попытки окажутся безуспешными»

Как полагает Владимир Шаповалов, «украинский избиратель достаточно натерпелся от Порошенко, потому не поверит ему вновь».

«Логика и стратегия политической кампании Порошенко заключаются в том, что он делает ставку на слабые стороны администрации действующего украинского президента Владимира Зеленского, который по большей части не оправдал надежд украинцев, став для них очередным разочарованием. В настоящее время Порошенко стремится аккумулировать голоса всех недовольных президентом Зеленским и его правительством», — отметил эксперт.

Олег Матвейчев также считает, что у Порошенко и его партии «нет никаких шансов занять ведущие позиции в регионах» Украины после местных выборов.

«Они могут насобирать какие-то 3—5%. Дело в том, что раньше Порошенко мог воспользоваться административным ресурсом, но сейчас он не может этого сделать. Память о себе он оставил плохую. Перед выборами он может лишь повторять пропагандистские лозунги, но никто их не примет на веру. Доверие к бывшему президенту и его партии среди населения исчерпано. Сам же Порошенко так и останется маргинальным политиком, которого в конечном счёте всё равно ждёт суд», — заключил эксперт.