«Вопреки национальным интересам»: как партия Порошенко пытается заработать очки на неудачной спецоперации СБУ

Украинская партия «Европейская солидарность» выложила в сеть документы, которые, как утверждается, доказывают факт организации СБУ спецоперации по «выманиванию» задержанных нынешним летом в Белоруссии россиян. Материалы опубликовал на своей странице в Facebook депутат Владимир Арьев. Как пояснил парламентарий, это было сделано в ответ на отказ председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова создать временную комиссию для расследования причастности украинских чиновников к экстрадиции россиян из Белоруссии в РФ. Как полагают эксперты, фракция Петра Порошенко пытается использовать нашумевший инцидент против Владимира Зеленского в преддверии местных выборов в стране. Однако аналитики сомневаются в успешности политического пиара оппонентов «Слуги народа».

Депутат фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев опубликовал на своей странице в Facebook документы, которые, как утверждает политик, доказывают факт организации СБУ спецоперации по «выманиванию» на территорию Белоруссии граждан РФ, задержанных в конце июля на территории республики. В августе Киев обратился к Минску с просьбой передать ему задержанных россиян, но в итоге они были отправлены в Россию.

Как пояснил Арьев, он вынужден был сделать достоянием гласности документы, оказавшиеся в его распоряжении, поскольку председатель Верховной рады Дмитрий Разумков отказал «Евросолидарности» в просьбе создать временную следственную комиссию (ВСК) по выяснению обстоятельств неудавшейся экстрадиции россиян. Данное расследование, с точки зрения партии, должно коснуться высших должностных лиц Украины.

«У меня полный пакет документов на всех «вагнеровцев», задокументированных спецслужбами Украины. Протоколы расшифровки разговоров вербовщика «вагнеровцев», подписанные старшими следователями СБУ, подозрения, которые были направлены в суд и подписаны ответственным лицом Генеральной прокуратуры…» — сообщил Арьев.

По версии депутата, россияне должны были отправиться в Стамбул 25 июля авиаперелётом через Белоруссию, однако рейс перенесли. Спустя четыре дня граждане РФ были задержаны сотрудниками КГБ республики, что привело к срыву спецоперации СБУ. В провале Арьев обвиняет окружение президента Владимира Зеленского.

Один из документов СБУ, опубликованных Владимиром Арьевым

Facebook

© Volodymyr Ariev

«Причина отмены рейса — ключевой момент, и здесь ключевая роль офиса Зеленского, потому что команда по переносу вылета была оттуда… Неоднократно звучала информация, что слив состоялся из офиса президента Украины, поэтому белорусский КГБ арестовал боевиков», — заявил Арьев.

При этом, по мнению депутата «Евросолидарности», руководство Украины обманывало общество, отрицая факт операции. Арьев считает, что «единственный способ узнать, что случилось и почему спецоперация не завершилась, — это создание ТСК в Верховной раде».

«Замешано высшее руководство страны»

Напомним, 19 августа СБУ опубликовала на своём сайте сообщение, в котором назвала «фейком» появившиеся в СМИ сведения об участии украинского правоохранительного органа специального назначения в спецоперации. Как подчеркнули в ведомстве, «инициаторы таких информационных «вбросов» действуют по логике «несколько раз переведённая ложь может кому-то показаться правдой».

«Также заявляем, что ни один сотрудник Службы безопасности Украины не принимал участия в разговорах боевиков с вербовщиком, которые якобы зафиксированы на аудиозаписях. Поэтому титрование одного из участников разговоров как «офицер СБУ» является домыслом и сознательной манипуляцией», — заявили в спецслужбе.

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Впервые информация о причастности украинских силовиков к инциденту с задержанием россиян в Белоруссии появилась в «Комсомольской правде». В материале от 6 августа издание сообщило, что представители Украины вербовали россиян с боевым опытом для «работы» по охране нефтяных объектов за рубежом.

Коммуникация с украинскими кураторами осуществлялась с сирийских и венесуэльских телефонных номеров, а билеты для граждан РФ по маршруту Стамбул — Гавана — Каракас приобретались через компанию, зарегистрированную во Львове.

18 августа «Украинская правда» и «Цензор.НЕТ»* со ссылкой на источники сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны Украины планировали спецоперацию по «вагнеровцам» более года.

Как утверждают украинские СМИ, киевские силовики рассчитывали «выманить» россиян, якобы воевавших в Донбассе. Для этого был разработан целый сценарный план. В частности, вылетевший из Минска самолёт должен был совершить экстренное приземление на территории Украины, потому что одному из пассажиров якобы стало плохо.

Однако из-за утечки информации операция сорвалась. Причём, по словам украинских журналистов, в её детали были посвящены президент Владимир Зеленский и руководитель офиса президента Андрей Ермак, который, как утверждается, и попросил перенести дату вылета из белорусской столицы.

Комментируя эти данные, главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов написал на своей странице в Facebook, что задержанием россиян Киев намеревался «пополнить «обменный фонд», но операция провалилась из-за того, что Зеленский поддержал просьбу Ермака. По мнению журналиста, «в скандале оказалось замешано высшее руководство страны».

Стоп-кадр с видео задержания россиян в Белоруссии

© СК Белоруссии

27 августа в интервью ведущему телеканала «Россия 1» Сергею Брилёву президент РФ Владимир Путин назвал задержание россиян в Белоруссии акцией спецслужб Украины и Соединённых Штатов.

«Этих людей, о которых вы (Сергей Брилёв. — RT) сказали, втёмную использовали для того, чтобы переместить на территорию Белоруссии, поставить перед ними совершенно легальные цели, они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны, в Латинскую Америку, на Ближний Восток, просто для абсолютно легальной работы. На самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании», — подчеркнул Путин.

«Оценить глубину падения сейчас невозможно»

Опрошенные RT эксперты считают, что операция СБУ по «выманиванию» россиян преследовала вполне конкретные политические цели. По мнению специалистов, Зеленский рассчитывал улучшить собственный рейтинг и популярность подконтрольной ему партии «Слуга народа» перед местными выборами, запланированными на 25 октября, но в результате президент Украины оказался в положении проигравшего.

«Провал операции и отказ Александра Лукашенко передать задержанных граждан РФ здорово подорвали авторитет Зеленского. Оценить глубину падения в глазах избирателей сейчас невозможно, но местные выборы должны отчётливо показать, насколько ухудшилась ситуация для Зеленского и его партии», — отметил в интервью RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

По мнению эксперта, неудавшаяся операция СБУ обернулась негативными последствиями в том числе для международного имиджа Украины: Киев расстроил добрые партнёрские отношения с Минском и стал вызывать ещё больше недоверия в Москве.

Вместе с тем, как пояснил Оленченко, неблагоприятной для Зеленского и украинского государства ситуацией пытается воспользоваться «Европейская солидарность».

Украинские СМИ не исключают, что её лидер Пётр Порошенко выставит свою кандидатуру на пост мэра Киева. Косвенным свидетельством тому могут служить появившиеся в начале сентября на улицах украинской столицы билборды с изображением экс-президента под лозунгом «Наша цель — Европейский Киев».

Как говорит Оленченко, Порошенко и его политсила намереваются подорвать позиции «Слуги народа» перед выборами 25 октября. Однако, как полагает эксперт, ощутимую политическую выгоду «Евросолидарность» вряд ли получит.

«Нынешний шум вокруг спецоперации СБУ — естественное для украинских реалий явление. Партии в Верховной раде ищут слабые места друг друга. При этом их мало интересуют национальные интересы Украины. Именно такими мотивами руководствуется сегодня «Европейская солидарность». Она проиграла парламентскую кампанию 2019 года, но надеется взять реванш этой осенью на муниципальных выборах», — рассуждает Оленченко.

Депутаты фракции «Европейская солидарность»

Facebook

© Європейська Солідарність

Аналогичной точки зрения придерживается и руководитель Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. В беседе с RT он заявил, что призывами создать временную следственную комиссию партия Порошенко пытается привлечь к себе внимание граждан.

«На самом деле историю с задержанными россиянами трудно повернуть в чью-то пользу. Потому что в очередной раз она свидетельствует о том, что Украина — несамостоятельное государство. Кроме того, её спецслужбы зачастую действуют вопреки национальным интересам и непонятно под чьим руководством», — подчеркнул Ищенко.

Как отметил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, требование «Евросолидарности» создать временную следственную комиссию лишено реального смысла и является лишь частью предвыборных баталий.

«Документы, которые продемонстрировал депутат Арьев, лишь свидетельствуют о том, что органы госвласти Украины перестали выполнять положенную им функцию и превратились в инструменты для совершения политических провокаций, в том числе в интересах Запада. Отсюда — интеллектуальная деградация кадров и провалы в операциях», — подытожил Данюк.

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