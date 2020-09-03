«Расправа над конституционными правами»: к чему может привести отмена регионального статуса русского языка на Украине

Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал циничным решение Одесского окружного административного суда об аннулировании регионального статуса русского языка. По его словам, подобная мера наряду с другими акциями властей направлена на борьбу с родной для значительной части украинцев речью. В настоящее время на Украине действуют законы, практически полностью запрещающие школьное обучение на русском языке, а также его широкое использование в публичной сфере. Как полагают политологи, подобная ситуация лишь провоцирует рост противоречий в украинском обществе.

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук раскритиковал решение Одесского окружного административного суда, который ранее признал недействительным предоставление русскому языку статуса регионального. Соответствующий иск был подан прокуратурой Одесской области.

«Особенно цинично такое решение выглядит в Одессе — городе Пушкина, Бабеля, Багрицкого, Ильфа, Петрова и других гениев русского слова. Ради достижения этой цели, но только уже в масштабах всей страны, мобилизованы медиа, национал-радикалы и даже государственный орган во главе с «языковым омбудсменом» Тарасом Кремнем, к которому уже давно и прочно прикрепилось прозвище Языковый Шпрехенфюрер», — цитирует Медведчука пресс-служба ОПЗЖ.

Комментируя ситуацию в своём Telegram-канале, главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачёв заявил, что региональный статус русского языка, по сути, «был фиговым листочком и формальностью». По его словам, последние изменения в законодательстве Украине привели к тому, что «статус не имел никакого физического наполнения и не давал носителям языка ровным счётом никаких прав».

«Но здесь вопрос принципа: мало просто взять и лишить прав. Нужно образцово-показательное унижение: чтобы русскоязычным даже в голову не могло прийти, что они имеют хоть какой-то статус в этом государстве и что им положены хоть какие-то права», — написал Ткачёв.

Как сообщают украинские СМИ, обращение прокуратуры в окружной суд инициировал львовский активист Святослав Литинский. На своей странице в Facebook он разместил выдержку из постановления одесской инстанции, сообщив, что это результат двухлетней «работы».

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Источник RT в окружении мэра города Одессы Геннадия Труханова заявил, что в администрации города «шокированы решением суда».

«Почему какой-то львовянин решает, на каком языке должны говорить люди в Одессе. Одесса — это русскоговорящий город, и власть просто приспосабливается к потребностям населения. Поэтому будет отстаивать права русского языка в нашем городе», — подчеркнул собеседник RT.

Представитель партии «Батькивщина» в разговоре с RT назвал постановление Одесского суда «провокацией перед местными выборами», запланированными на 25 октября. По его мнению, решение об аннулировании регионального статуса русского языка направлено в том числе на подрыв позиций Труханова.

«Языковой вопрос является болезненным не только для востока, но и для юга Украины. Через несколько месяцев на Украине пройдут местные выборы и, очевидно, что таким решением хотят ослабить позиции Геннадия Труханова. Проблемы одесситов, которые в срочном порядке должны перейти на общение на украинском, вообще никого не волнуют», — заявил представитель «Батькивщины».

«Катализатор недовольства»

В Одессе статус регионального русский язык получил в августе 2012 года. В поддержку данной меры проголосовали 73 депутата местного горсовета из 111. Как сообщил тогда мэр Одессы Алексей Костусев (занимал эту должность в 2010—2013 годах), для 89% горожан комфортнее разговаривать, читать и общаться на русском языке.

Решение Одесского городского совета основывалось на принятом месяцем ранее Верховной радой законе «Об основах государственной языковой политики». Его инициаторами выступили депутаты от Партии регионов Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов.

Урок в украинской школе

Reuters

© Gleb Garanich

Документ позволял чрезвычайно широко использовать негосударственный язык регионам и населёнными пунктам Украины, где он является родным для более чем 10% жителей. На этом языке разрешалось вести делопроизводство, получать образование и публиковать материалы в СМИ.

Однако в конце февраля 2014 года, сразу после госпереворота, Верховная рада постановила считать закон Колесниченко — Кивалова утратившим силу.

В том же году 57 депутатов Рады обратились в Конституционный суд страны с просьбой дать правовую оценку закону Колесниченко — Кивалова. 28 февраля 2018 года инстанция признала принятый в июле 2012 года документ противоречащим Конституции.

В беседе с RT заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев отметил, что полноценная реализация закона Колесниченко — Кивалова позволила бы гармонизировать языковую ситуацию на Украине.

«Этот документ был принят при поддержке Виктора Януковича. В условиях Украины это был разумный компромисс: президент не стал делать русский язык вторым государственным, но дал возможность восточным и южным регионам страны свободно использовать родную для них речь», — пояснил Суздальцев.

Эксперт напомнил, что обсуждение закона Колесниченко — Кивалова сопровождалось острыми политическими диспутами в Верховной раде. По его словам, документ категорически не устраивал прозападные и националистические силы. По этой причине он был отменён практически сразу после смещения Януковича.

Как подчеркнул в разговоре с RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский, статус русского как регионального языка способствовал смягчению внутренних противоречий на Украине, но противоречил интересам радикалов и западных государств.

«Неудивительно, что аннулирование закона Колесниченко — Кивалова и развернувшееся после «майдана» масштабное наступление на права русскоязычных послужило естественным катализатором волны недовольства жителей юго-востока Украины», — констатировал Неменский.

«Усиливает недовольство режимом»

Как пояснили эксперты, вследствие принятых после 2014 года языковых законов регионы Украины оказались лишены прав на широкое публичное использование русского языка. Например, документооборот в стране ведётся исключительно на государственном языке.

Постмайданные власти не скрывали своего отрицательного отношения к особым правам русскоязычных регионов. Например, выступая 8 декабря 2018 года во Львове, пятый президент Украины Пётр Порошенко заявил, что закон Колесниченко — Кивалова препятствовал развитию государственного языка в стране.

Митинг в поддержку украинского языка у здания Верховной рады

Reuters

© Gleb Garanich

Именно при Порошенко были приняты наиболее радикальные меры по украинизации системы образования, политической и общественной жизни страны. Незадолго до завершения своих полномочий он подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Реализация этого документа фактически влечёт за собой тотальную «украинизацию» языкового пространства Украины. Закон обязывает использовать государственный язык на всех публичных выступлениях, в секторе услуг и в кинопроизводстве.

Жёсткие правила были приняты и для сферы СМИ. Так, все электронные медиа должны иметь страничку в интернете на украинском языке, которая будет загружаться по умолчанию. В области образования, помимо украинского, разрешается использовать только крымско-татарский язык и языки стран — членов ЕС.

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25 апреля 2019 года, после победы во втором туре президентских выборов, Владимир Зеленский пообещал провести «тщательный анализ» подписанного Порошенко закона. По его словам, документ стал «заложником политической риторики» и был принят «без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью».

Однако, вступив в должность главы государства, Зеленский не стал инициировать дискуссию. Более того, в марте 2020 года бывший шоумен подписал закон «О полном общем среднем образовании», который способствует реализации на практике украинизаторской образовательной реформы, запущенной в 2017 году.

Помимо России, с критикой практически полного перевода системы обучения Украины на государственный язык неоднократно выступали власти Венгрии, Румынии и Венецианская комиссия Совета Европы.

В результате Киев пошёл на некоторые уступки европейцам, но не свернул с курса на вытеснение русского языка из сферы образования.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Виктор Медведчук заявил, что Зеленский продолжает языковую политику своего предшественника, направленную на «уничтожение» русского языка и деинтеллектуализацию населения. Борьбу с русским языком сопредседатель политсовета ОПЗЖ назвал «расправой над конституционными правами украинских граждан».

Владимир Зеленский во время поездки в Черкасскую область

© president.gov.ua

Как рассказал RT один из депутатов пропрезидентской партии «Слуга народа», Зеленский решил не препятствовать «украинизации» из-за опасений выступлений радикалов.

«Он (Зеленский. — RT) сам только недавно освоил украинский и, насколько я понимаю, не против статуса регионального для русского языка. Однако он боится вступить в острый конфликт с националистами и опасается акций протеста со стороны оппозиции. Поэтому президент вообще предпочитает не вмешиваться в языковой вопрос», — сообщил собеседник RT.

Олег Неменский полагает, что языковая политика Зеленского лишь способствует углублению раскола в обществе. Кроме того, с точки зрения эксперта, президент «хоронит собственный рейтинг», который во многом держался на симпатиях русскоязычных граждан.