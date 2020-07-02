«Кнут для независимой журналистики»: как на Украине пытаются ужесточить контроль над СМИ
- Президент Украины Владимир Зеленский в окружении журналистов
- Reuters
- © Valentyn Ogirenko
Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) раскритиковала законопроект №2693 «О медиа», который продвигают депутаты от президентской партии «Слуга народа». В ОПЗЖ назвали документ «диктаторским», упрекнув его инициаторов в стремлении уничтожить в стране свободу слова, поставить под контроль средства массовой информации и ликвидировать инакомыслие.
«В результате так называемой доработки этот законопроект по-прежнему содержит большинство диктаторских норм. Вопреки конституции, Зе-власть пытается узаконить цензуру, расширить полномочия Национального совета по телевидению и радиовещанию по регулированию всего информационного пространства. Превратить этот полностью подконтрольный власти орган в кнут для независимой журналистики», — говорится в сообщении пресс-службы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
В ОПЗЖ потребовали от президента Украины Владимира Зеленского, правительства и партии «Слуга народа» прекратить наступление на свободу слова. С точки зрения оппозиционных депутатов, документ «должен быть снят с повестки дня работы парламента как антидемократический и не отвечающий нормам современного цивилизованного государства».
«Скандальный законопроект»
Инициатива законопроекта №2693 принадлежит нынешнему министру культуры Украины (ранее — депутату от партии «Слуга народа») Александру Ткаченко, парламентариям от той же партии Никите Потураеву, Евгении Кравчук и другим. Первая версия документа была подготовлена в конце 2019 года и впоследствии дорабатывалась.
29 июня украинское интернет-издание «СТРАНА.ua» опубликовало выдержки из обновлённой редакции законопроекта №2693 «О медиа», которая будет внесена на рассмотрение Верховной рады после 1 июля. Как пишут журналисты, документ не претерпел существенных изменений, а наиболее спорные нормы были, наоборот, ужесточены.
«СТРАНА.ua» отмечает, что новый законопроект, как и предыдущий, значительно расширяет полномочия Национального совета по вопросам телерадиовещания. Надзорный орган должен получить право обращаться к различным онлайн-платформам и поисковым системам с требованием ограничить доступ к информации медиаресурсов, к которым были применены какие-либо санкции.
Помимо этого, как сообщают журналисты, предлагается наделить Нацсовет полномочиями налагать штрафы, лишать медиаресурсы лицензии и регистрации, а также запрещать онлайн-медиа на территории Украины. Впрочем, для всего вышеперечисленного, кроме штрафов, регулятор должен будет получить соответствующее решение суда.
Есть в законопроекте и перечисление нарушений, которые влекут за собой наложение санкций.
Так, среди прочего законопроект запрещает упоминать в положительном контексте коммунистических деятелей СССР и советские органы власти, а также популяризировать государственные институты «страны-агрессора» (речь идёт о Российской Федерации). Также СМИ и блогеры не имеют права демонстрировать пренебрежение к государственному языку Украины, отрицать или подвергать сомнению «оккупацию» части украинских территорий.
Кроме того, как пишет «СТРАНА.ua», в ближайшее время Нацсовет по вопросам телерадиовещания ожидает реорганизация и кадровое обновление — половина членов надзорного органа будет уволена. В итоге этот институт должен оказаться под контролем офиса президента.
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Источник RT в партии «Слуга народа» утверждает, что в продвижении реформы медиасреды заинтересован лично Владимир Зеленский. На фоне падающего рейтинга президент Украины рассчитывает усилить контроль за СМИ и соцсетями, где растёт объём критики в его адрес.
«Окружение президента, очевидно, считает, что ужесточение контроля за работой СМИ не позволит печатать журналистам неприглядную правду. Я думаю, что западные партнёры Киева поддержат украинские СМИ в этом вопросе и не дадут принять скандальный законопроект. Они, конечно, на многие вопросы смотрят сквозь пальцы, но даже для них это слишком», — рассуждает собеседник RT.
«Мегаконтрольнад всеми СМИ»
Законопроект №2693 в предыдущей редакции вызвал негативную реакцию в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В ОБСЕ считают, что документ необходимо привести в соответствие с международными стандартами, чтобы избежать негативного воздействия на свободу СМИ.
В организации призвали инициаторов законопроекта более чётко прописать ограничения на распространение информации, которые затрагивают вопросы национальной безопасности. Кроме того, в ОБСЕ полагают, что санкции должны касаться контента, а не платформ, которые его распространяют.
В конце июня обновлённая версия законопроекта №2693 подверглась критике со стороны профессионального сообщества Украины. Более сотни телеведущих и журналистов с разными политическими взглядами подписали открытое письмо Владимиру Зеленскому, председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову и главам профильных парламентских комитетов. В нём они указали на опасность распространения в стране цензуры и наделения институтов власти полномочиями «устанавливать правду».
Журналисты обратили внимание на размытые формулировки и чрезмерно широкие полномочия, которыми могут быть наделены госорганы, включая Нацсовет по телерадиовещанию. По их оценке, они выходят за «пределы, определённые конституцией Украины».
«Законопроект предусматривает возможность блокирования кого угодно в интернете, даже если это не средство массовой информации,.. а также возможность отмены регистрации медиа на основании очень широко сформулированных причин, что может привести к запрету всего содержания СМИ в течение неопределённого времени», — пожаловались журналисты.
- Заседание комитета Верховной рады Украины по свободе слова
- © komsvobslova.rada.gov.ua
В свою очередь, председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что законопроект №2693 направлен «на защиту власти от журналистов» посредством введения санкций и контроля за распространением информации и мнений.
«Заниматься усилением регулирования медиа в то время, когда в стране одни независимые СМИ прекращают деятельность, а другие сокращают объёмы и увольняют работников, — это демонстрировать абсолютную нечувствительность власти к реальным потребностям общества», — написал Томиленко в Facebook.
Глава НСЖУ назвал Нацсовет по телерадиовещанию «политически ангажированным органом». По его словам, в составе этого института «нет ни одного представителя непосредственно от медиа, журналистов или защитника свободы слова».
В НСЖУ требуют снять законопроект с рассмотрения Верховной рады. В организации заявили, что в обновлённом документе сохранена «идея установления мегаконтроля над всеми СМИ» и проигнорированы аргументы профессионального сообщества.
«Обуздать нелояльные медиа»
Источник RT в партии «Батькивщина» считает, что Зеленский и его окружение воспринимают работу журналистов как препятствие для политической деятельности.
«Офису президента не нравится, что СМИ регулярно публикуют компрометирующие материалы о нынешней правящей элите. Поэтому в буквальном смысле началась травля журналистов. Например, глава офиса президента Андрей Ермак инициирует теперь уголовную ответственность за публикацию тайных переговоров чиновников», — сообщил представитель «Батькивщины».
Собеседник RT в партии «Европейская солидарность» сомневается в том, что законопроект №2693 пройдёт через Верховную раду и будет в итоге подписан Зеленским. По его словам, в случае принятия документа «президенту придётся объяснять западным лидерам причины поддержки откровенно недемократичных норм».
- Президент Украины Владимир Зеленский
- Reuters
- © Gleb Garanich
В комментарии RT директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник подчеркнул, что анонсированная реформа медиасферы вызывает раздражение в обществе и имеет мало шансов на принятие. Настойчивое продвижение законопроекта представителями партии «Слуга народа» политолог объяснил стремлением власти оказать дополнительное давление на СМИ.
«Государство пытается сделать журналистов в той или иной мере ручными и зависимыми. Нынешняя гнетущая атмосфера создаёт ощущение, что кому-то внутри власти выгодно обуздать нелояльные медиа и обеспечить в той или иной степени контроль государства над СМИ», — рассуждает Бортник.
Несколько иначе на ситуацию смотрит президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. В беседе с RT он заявил, что Зеленский вряд ли получит серьёзную выгоду от принятия законопроекта о медиа. По словам эксперта, президент стремительно теряет поддержку общества и ужесточение контроля над СМИ уже не позволит переломить эту тенденцию.
«Зеленского, несмотря на его телевизионное прошлое, в борцы за свободу слова не запишешь. Да, до прихода к власти он со сцены посмеивался над всеми политиками и олигархами страны. Но это была свобода слова, которую организовал ему Коломойский. И в должности главы государства Зеленский превосходно встроился в систему, которая направлена на пропаганду русофобии и подавление инакомыслия», — пояснил Ищенко.
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