Историческое лавирование: как тема Второй мировой войны становится объектом политических манипуляций на Украине

Украинцам «не о чем спорить» в вопросе Второй мировой войны, считает президент страны Владимир Зеленский. Между тем премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина в годы войны якобы стала «полем боя» для «двух тоталитарных режимов». По мнению экспертов, в Киеве несколько смягчили риторику по теме Второй мировой, пытаясь лавировать между националистами и теми гражданами, которые чтут подвиг народов СССР. Впрочем, как считают аналитики, администрация Зеленского по-прежнему придерживается антисоветского курса в своей политике.

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что гражданам не о чем спорить в вопросе Второй мировой войны. По его словам, необходимо помнить о всех украинцах, которые погибли и пострадали «от крупнейшей катастрофы ХХ века».

«К сожалению, та война до сих пор порождает много споров в обществе. Споров о том, была ли она «своей» или «чужой». Думаю, нам не о чем спорить. И война так или иначе задела каждую украинскую семью. Она дала нам горький опыт потери и опыт подвига, что вдохновляет», — написал Зеленский.

Он подчеркнул, что украинцы никогда не платили «большей цены за то, чтобы остаться народом, нацией». По словам Зеленского, в войне Украина потеряла «около 10 млн человеческих жизней». Однако украинцы не только выжили, но и впоследствии «получили собственное государство», заявил Зеленский.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале также напомнил об огромных потерях, которые понесла страна. В тоже время он заявил, что два «тоталитарных режима» (речь идёт об СССР и нацистской Германии. — RT) превратили Украину «в поле боя».

Также глава правительства Украины добавил, что обязанность украинцев — не только помнить о героизме погибших во Второй мировой войне, но и «уберечь следующие поколения от этой беды». «Мы обязательно прогоним врага с украинской земли», — написал Шмыгаль, вероятно, намекая на конфликт в Донбассе.

«Плевок в лицо»

Опрошенные RT эксперты обратили внимание на неуместность подобных высказываний. По их мнению, украинский премьер недвусмысленно намекает, что территорию на востоке Украины якобы «оккупировали», игнорируя тот факт, что в Донбассе разворачивается гражданский конфликт.

«Ставить на одну доску СССР и нацистскую Германию — это традиционной украинский пропагандистский ход, не имеющий под собой реальной основы. При этом в Киеве забывают про собственные националистические формирования, принимавшие участие в конфликте в Донбассе. Они по-прежнему беспрепятственно используют нацистскую символику и элементы этой идеологии», — констатировал в беседе с RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский.

В свою очередь, замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев отметил безграмотность фразы Шмыгаля о «тоталитарных режимах», которые разрушили Украину. Он напомнил, что Украина входила в состав СССР и пострадала вместе с другими республиками, куда вторгся вермахт.

Разрушенный Киев после освобождения от немецких оккупантов в ноябре 1943 года

РИА Новости

© Георгий Угринович

«Да, в Советском Союзе был тоталитарный режим, но спекулировать на этом сходстве с Третьим рейхом — глупо и абсурдно. В этом вопросе давно поставлена точка: природа коммунизма радикально отличается от национал-социализма. СССР не стремился к порабощению, геноциду, не вынашивал планы массовых убийств по этническому признаку. Более того, в схватке с нацистской Германией он подарил свободу десяткам народов», — подчеркнул Суздальцев.

Напомним, в начале этого года большой резонанс вызвало заявление Зеленского на брифинге после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста... Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году», — сказал Зеленский.

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Обвинения в адрес СССР вызвали резкую негативную реакцию в России. Так, президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС назвал слова своего украинского коллеги «чушью и конъюнктурой сегодняшнего дня». По мнению российского лидера, подобное заявление является «плевком в лицо» миллионам украинцев, которые сражались с Третьим рейхом.

«Я знаю, что там (на Украине. — RT) происходит в сердцах у людей, которые воевали с нацизмом с оружием в руках. Для них это плевок. Ну, нынешнему президенту Украины хочется быть таким благообразным для действующего сегодня руководства Польши, которое совершает, на мой взгляд, очень большую ошибку», — сказал Путин.

Как отметили эксперты, на взгляды украинского лидера относительно Второй мировой войны никак не влияет даже тот факт, что его дед — Семён Зеленский — за подвиги в сражениях с вермахтом был дважды награждён орденом Красной Звезды.

9 мая прошлого года Зеленский опубликовал в Facebook фотографию, на могиле своего деда в Кривом Роге. В посте под ней избранный на тот момент президент Украины заявил, что «никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев». Также он назвал 9 мая «днём благодарности».

Напомним, по закону, 9 мая на Украине остаётся Днём Победы. Однако в этот день не проводятся торжественные государственные мероприятия. Официальные лица принимают участие в поминальных церемониях, которые проходят 8 мая, в День памяти и примирения. 22 июня на Украине отмечается как День скорби и чествования памяти жертв войны.

Продолжатель курса Порошенко

Аналитики считают, что Зеленский старается придерживается примирительной тональности по вопросу Второй мировой войны, пытаясь таким образом не углублять раскол в украинском обществе. В то же время он демонстрирует приверженность антисоветской трактовке периода 1939—1945 годов, которая в 2014 года стала основной для большинства украинских политических сил.

«Фундамент нового украинского государства после 2014 года — это жёсткий националистический дискурс, направленный на разрыв связей с советским прошлым и Россией. Зеленский под эту систему подстроился. Он оставил ключевые ненавистнические постулаты, которые удовлетворяют запросам уличных радикалов и националистических партий, но слегка смягчил риторику», — рассуждает Суздальцев.

Шествие группы украинских националистов

Reuters

© Gleb Garanich

По мнению политолога, заявление Зеленского о необходимости прекратить споры по поводу Второй мировой войны продиктованы желанием оставаться у власти, лавируя между противоположными трактовками событий 1939—1945 годов. Как считает Суздальцев, высказываниями об ответственности СССР в развязывании войны президент Украины рассчитывает привлечь внимание Запада.

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«На мой взгляд, Зеленский и его сторонники надеются, что демагогия и лишённая конкретики риторика поможет уберечь украинское общество от новых конфликтов. В частности, они как бы примиряют красноармейцев и бандеровских боевиков. Дескать, они сражались за общее дело, хотя даже человеку, слабо знакомому с историей, очевидно, что это не так. Они были врагами, причём украинские националисты встали на сторону Гитлера и были разгромлены Красной армией вместе с вермахтом», — отметил Суздальцев.

Олег Неменский иначе смотрит на действия Зеленского и его приближённых. Аналитик полагает, что нынешний президент страны является сознательным продолжателем идеологического курса Порошенко, который привёл к глубокому расколу украинского общества и препятствуют сейчас мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

«Я уверен, что в Киеве и при Зеленском прекрасно понимают последствия своих шагов. Это сознательная политика по расколу общества, чтобы одна его часть на западе страны подчиняла другую — восточную. Вся украинская государственная система направлена на насильственную «украинизацию», на то, чтобы господствовала лишь одна точка зрения на все вопросы, включая историю войны», — резюмировал Неменский.