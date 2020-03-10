«Конъюнктура сегодняшнего дня»: Путин назвал чушью заявление Зеленского во время визита в Польшу

Заявления президента Украины Владимира Зеленского, сделанные в Польше во время памятных мероприятий по случаю освобождения концлагеря Освенцим, обусловлены политической конъюнктурой в Киеве. Такое мнение высказал Владимир Путин. Он также назвал «чушью собачьей» появляющиеся в Европе утверждения о равной ответственности СССР и нацистской Германии в развязывании Второй мировой войны. Кроме того, президент РФ посоветовал приехать в Москву на 9 Мая лидерам стран бывшей антигитлеровской коалиции.

Президент России Владимир Путин назвал «чушью и конъюнктурой сегодняшнего дня» высказывания президента Украины Владимира Зеленского, сделанные 27 января на брифинге по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой. Такое заявление глава государства сделал в интервью ТАСС.

По его словам, подобные попытки искажения истории являются «плевком в лицо» миллионам украинцев, которые воевали с нацизмом.

«Боятся просто рот раскрыть там, потому что сразу преследование начнётся. Я знаю, что там происходит, в сердцах у людей, которые воевали с нацизмом с оружием в руках. Для них это плевок. Ну нынешнему президенту Украины хочется быть таким благообразным для действующего сегодня руководства Польши, которое совершает, на мой взгляд, очень большую ошибку», — заявил Путин.

Глава государства также указал, что не переживал из-за того, что польская сторона не пригласила его на памятные мероприятия по случаю освобождения Освенцима.

«Не позвали — и не надо», — констатировал президент РФ.

Владимир Зеленский 26—27 января посещал Польшу, в том числе для участия в мероприятиях, посвящённых 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим. В ходе визита он, в частности, сказал, что якобы «сговор тоталитарных режимов» — СССР и нацистской Германии — привёл к началу Второй мировой войны и холокосту. Также он утверждал, что лагерь был освобождён бойцами 100-й Львовской дивизии 1-го Украинского фронта.

Позднее в ходе телефонного разговора российский лидер указал своему коллеге «на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны».

Президент Украины Владимир Зеленский выступает с речью во время визита в Польшу 26—27 января

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«Если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим»

Продолжая тему истории, Владимир Путин подчеркнул, что никто не сможет отнять у России, как у страны-правопреемницы СССР, победу в Великой Отечественной войне. По его словам, такое развитие событий «невозможно».

Он также рассказал о своём отношении к лозунгам, в частности, «Спасибо деду за Победу!» и «Можем повторить!», которые используются населением во время празднования 9 Мая.

«Это трактовать можно по-разному. Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии. Мы потеряли 27 миллионов человек. Нет ни одной страны мира, которая понесла бы такую утрату. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим», — пояснил президент России.

При этом, по его словам, российские власти «никогда не стремились и стремиться не собираются» к такому развитию событий.

«И у российского руководства никогда не стоит вопрос таким образом. Если лозунг, о котором вы сказали, рассматривать именно с таких позиций, то достаточно вспомнить и Александра Невского: «Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет», — пояснил Путин.

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«Будем рады, если в Москву приедут лидеры стран антигитлеровской коалиции»

Российский президент также назвал «чушью собачьей» заявления по поводу одинаковой ответственности Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны. Глава государства в очередной раз напомнил, что советский лидер, в отличие от руководителей Великобритании, Франции, Польши «не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, и нет ни одной подписи Сталин — Гитлер».

«И потом будут рассказывать, кто там виноват. Вот они и виноваты — начиная с 1938 года. Этот Мюнхенский так называемый сговор, он и был первым шагом к развязыванию Второй мировой войны», — подчеркнул Путин.

19 сентября 2019 года Европарламент утвердил резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», в которой фактически уравнена ответственность нацистской Германии и СССР. Ранее глава государства указывал, что его «удивил и немного задел» этот документ.

Наряду с этим глава государства рассказал о своём отношении к тому, чтобы в Москву на празднование 75-летия Победы приехали как можно больше лидеров мировых государств. По его словам, для него это не представляет особой важности, поскольку это «наш праздник». Однако президент подчеркнул, что для бывших союзников СССР по антигитлеровской коалиции было бы правильно «как внутриполитически, так и в моральном смысле», приехать в Россию 9 мая.

«Мы ждём и будем рады, если они приедут. Если нет — это их выбор. Но это, мне кажется, и для них было бы ошибкой», — констатировал Владимир Путин.

Напомним, что в ноябре 2019 года президент США Дональд Трамп заявлял, что хотел бы посетить Москву на День Победы. Между тем во вторник, 10 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что по дипломатическим каналам получена информация о том, глава Белого дома не приедет. При этом Лондон пока рассматривает вопрос об участии в торжествах премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Между тем известно, что в российскую столицу на памятные мероприятия по случаю 75-летия окончания Великой Отечественной войны планируют приехать президенты Казахстана, Азербайджана, Сербии, Вьетнама и ряда других государств.