Путин в разговоре с Зеленским отметил недопустимость искажения истории
- РИА Новости
Об этом сообщили в Кремле.
«В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчёркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны», — отметили там.
Как подчёркивается, разговор состоялся по инициативе украинской стороны.
Ранее в офисе президента Украины заявили, что Путин и Зеленский по телефону обсудили подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четвёрки». Как уточнялось, стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне трёхсторонней контактной группы в Минске.