Джонсона пригласили в Москву на торжества ко Дню Победы

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Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона официально пригласили в Москву на торжества по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Джонсона пригласили в Москву на торжества ко Дню Победы
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя посольства Британии в Москве.

«Премьер-министр Борис Джонсон получил приглашение на памятные мероприятия в Москве, посвящённые 75-летию окончания Великой Отечественной войны», — сказал собеседник.

Как отметили в дипмиссии, в настоящий момент Лондон рассматривает это приглашение и решает вопрос по поводу уровня участия в данных мероприятиях британской стороны.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует приехать в Москву 9 мая для участия в памятных мероприятиях по случаю 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Об аналогичном намерении сообщили также глава Азербайджана Ильхам Алиев, палестинский лидер Махмуд Аббас, президент Сербии Александр Вучич и главы ряда других государств мира.

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