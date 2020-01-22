Джонсона пригласили в Москву на торжества ко Дню Победы

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона официально пригласили в Москву на торжества по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя посольства Британии в Москве.

«Премьер-министр Борис Джонсон получил приглашение на памятные мероприятия в Москве, посвящённые 75-летию окончания Великой Отечественной войны», — сказал собеседник.

Как отметили в дипмиссии, в настоящий момент Лондон рассматривает это приглашение и решает вопрос по поводу уровня участия в данных мероприятиях британской стороны.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует приехать в Москву 9 мая для участия в памятных мероприятиях по случаю 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Об аналогичном намерении сообщили также глава Азербайджана Ильхам Алиев, палестинский лидер Махмуд Аббас, президент Сербии Александр Вучич и главы ряда других государств мира.