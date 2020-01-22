Токаев примет участие в праздновании в Москве 75-й годовщины Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует приехать в Москву 9 мая для участия в памятных мероприятиях по случаю 75-летия окончания Великой Отечественной войны.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.

«Приглашение получено. Участие президента Касым-Жомарта Токаева планируется», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что все лидеры стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приглашены в Москву 9 мая 2020 года по случаю годовщины победы в Великой Отечественной войне.

В конце декабря своё участие в праздничных мероприятиях в российской столице подтвердил лидер Азербайджана Ильхам Алиев.