Токаев примет участие в праздновании в Москве 75-й годовщины Победы

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует приехать в Москву 9 мая для участия в памятных мероприятиях по случаю 75-летия окончания Великой Отечественной войны.
Токаев примет участие в праздновании в Москве 75-й годовщины Победы
  • Reuters

Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.

«Приглашение получено. Участие президента Касым-Жомарта Токаева планируется», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что все лидеры стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приглашены в Москву 9 мая 2020 года по случаю годовщины победы в Великой Отечественной войне.

В конце декабря своё участие в праздничных мероприятиях в российской столице подтвердил лидер Азербайджана Ильхам Алиев.

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