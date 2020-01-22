Токаев примет участие в праздновании в Москве 75-й годовщины Победы
- Reuters
Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.
«Приглашение получено. Участие президента Касым-Жомарта Токаева планируется», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что все лидеры стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приглашены в Москву 9 мая 2020 года по случаю годовщины победы в Великой Отечественной войне.
В конце декабря своё участие в праздничных мероприятиях в российской столице подтвердил лидер Азербайджана Ильхам Алиев.