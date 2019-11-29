Махмуд Аббас планирует приехать в Москву на 9 мая
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- РИА Новости
Об этом заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.
«Президент Аббас будет на Дне Победы в мае», — цитирует его ТАСС.
Ранее стало известно, что глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто планирует приехать в Россию на празднование юбилея Победы 9 мая 2020 года.
Также президент Сербии Александр Вучич сообщил, что приедет с визитом в Москву на празднование Дня Победы.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что хотел бы присутствовать на торжествах, посвящённых Дню Победы.