Махмуд Аббас планирует приехать в Москву на 9 мая

Палестинский президент Махмуд Аббас прибудет в Москву на праздничные мероприятия по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Об этом заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

«Президент Аббас будет на Дне Победы в мае», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто планирует приехать в Россию на празднование юбилея Победы 9 мая 2020 года.

Также президент Сербии Александр Вучич сообщил, что приедет с визитом в Москву на празднование Дня Победы.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что хотел бы присутствовать на торжествах, посвящённых Дню Победы.