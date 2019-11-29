Махмуд Аббас планирует приехать в Москву на 9 мая

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Палестинский президент Махмуд Аббас прибудет в Москву на праздничные мероприятия по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Махмуд Аббас планирует приехать в Москву на 9 мая
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Об этом заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

«Президент Аббас будет на Дне Победы в мае», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто планирует приехать в Россию на празднование юбилея Победы 9 мая 2020 года.

Также президент Сербии Александр Вучич сообщил, что приедет с визитом в Москву на празднование Дня Победы.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что хотел бы присутствовать на торжествах, посвящённых Дню Победы.

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