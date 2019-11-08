Трамп заявил о желании побывать на параде 9 мая в Москве
- Reuters
Как сообщает ТАСС, Трамп подтвердил получение приглашения на эти торжества.
«Это самый разгар политического сезона, так что я посмотрю, смогу ли это сделать, но я хотел бы поехать», — заявил президент США.
Ранее Трамп пообещал, что обязательно рассмотрит приглашение посетить Москву на 75-летие Победы.
В свою очередь, французский лидер Эммануэль Макрон принял приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву на торжественные мероприятия.