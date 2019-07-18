Макрон принял приглашение Путина приехать в Москву на 75-летие Победы

Французский лидер Эммануэль Макрон принял приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву на торжества по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Как заявили в пресс-службе Кремля, два лидера провели телефонный разговор, во время которого также наметили график предстоящих контактов в различных форматах.

«Макрон с благодарностью принял приглашение Владимира Путина принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

В конце июня Макрон заявил, что в мае 2020 года посетит Москву по случаю празднования 75-летия Победы.

Американский лидер Дональд Трамп также пообещал, что обязательно рассмотрит приглашение посетить Москву на 75-летие Победы.