Глава МИД Венгрии планирует приехать в Москву на 9 Мая

Глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто планирует приехать в Россию на празднование юбилея Победы 9 мая 2020 года.

«Что касается мероприятий 9 мая, в прошлый раз, пять лет назад, я сам представлял правительство Венгрии. И в этот раз, я думаю, будет так же», — сказал Сийярто РИА Новости.

Он добавил, что президент Венгрии Виктор Орбан может приехать в Москву во второй половине года.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что приедет с визитом в Москву на празднование 75-летия Победы 9 мая 2020 года.

Также американский лидер Дональд Трамп заявил, что хотел бы присутствовать 9 мая в Москве на торжествах, посвящённых Победе.