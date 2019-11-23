Глава МИД Венгрии планирует приехать в Москву на 9 Мая

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Глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто планирует приехать в Россию на празднование юбилея Победы 9 мая 2020 года.
Глава МИД Венгрии планирует приехать в Москву на 9 Мая
  • Reuters

«Что касается мероприятий 9 мая, в прошлый раз, пять лет назад, я сам представлял правительство Венгрии. И в этот раз, я думаю, будет так же», — сказал Сийярто РИА Новости.

Он добавил, что президент Венгрии Виктор Орбан может приехать в Москву во второй половине года.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что приедет с визитом в Москву на празднование 75-летия Победы 9 мая 2020 года.

Также американский лидер Дональд Трамп заявил, что хотел бы присутствовать 9 мая в Москве на торжествах, посвящённых Победе.

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