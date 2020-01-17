Все лидеры стран ОДКБ приглашены в Москву на 75-летие Победы

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Президент России Владимир Путин пригласил всех лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москву 9 мая 2020 года на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Все лидеры стран ОДКБ приглашены в Москву на 75-летие Победы
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Важнейшим направлением станет совместное празднование государствами — членами ОДКБ 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках ОДКБ выработан совместный план юбилейных мероприятий. Всех лидеров стран ОДКБ президент Владимир Путин пригласил участвовать в торжествах в Москве 9 мая 2020 года», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Кроме того, военные подразделения стран — участников договора примут участие в параде Победы на Красной площади.

В ноябре 2019 года Путин поручил провести празднование 75-летия Победы на самом высоком уровне.

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