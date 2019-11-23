Российским регионам выделят 339 млн рублей на празднование Дня Победы
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте кабмина.
«В целях подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне... предлагается выделить из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 338,9 млн рублей на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации», — указывается в заявлении.
Ранее президент Кипра Никос Анастасиадис, французский лидер Эммануэль Макрон, глава Северной Македонии Стево Пендаровски, президент Чехии Милош Земан и ряд других мировых лидеров приняли приглашение приехать в Москву на торжества по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.