Российским регионам выделят 339 млн рублей на празднование Дня Победы

Правительство России одобрило выделение регионам 338,9 млн рублей в 2019 году для подготовки к празднованию Дня Победы.

Об этом сообщается на сайте кабмина.

«В целях подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне... предлагается выделить из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 338,9 млн рублей на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации», — указывается в заявлении.

Ранее президент Кипра Никос Анастасиадис, французский лидер Эммануэль Макрон, глава Северной Македонии Стево Пендаровски, президент Чехии Милош Земан и ряд других мировых лидеров приняли приглашение приехать в Москву на торжества по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.