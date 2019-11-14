Земан примет участие в праздновании 75-летия Победы в Москве

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Президент Чехии Милош Земан примет участие в праздновании 75-летия Победы в Москве. Об этом сообщил чешский премьер Андрей Бабиш.

«Господин президент информировал меня, что собирается в мае (2020 года. — RT) на празднования Дня Победы в Москву, где должен быть американский и другие президенты», — приводит ТАСС его слова.

8 ноября американский лидер Дональд Трамп заявил, что хотел бы присутствовать 9 мая в Москве на праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Также сообщалось, что приглашение президента России Владимира Путина на торжества по случаю 75-летия Победы принял французский лидер Эммануэль Макрон

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