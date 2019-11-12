Глава Северной Македонии посетит празднование 75-летия Победы в Москве

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Президент Северной Македонии Стево Пендаровски принял предложение российского лидера Владимира Путина посетить торжественные мероприятия в Москве по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Глава Северной Македонии посетит празднование 75-летия Победы в Москве
  • Reuters

Соответствующее заявление глава государства сделал во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Парижского форума мира.

«Ваш посол неоднократно спрашивал, действительно ли я приеду. Может, мне нужно время на то, чтобы ещё раз подумать. Вовсе нет. Один из основных принципов нашего государства — это борьба с фашизмом. Поэтому, конечно, я буду там», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент Кипра Никос Анастасиадис и французский лидер Эммануэль Макрон приняли приглашение приехать в Москву на торжества по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

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