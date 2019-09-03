Президент Монголии посетит празднование 75-летия Победы в Москве

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Монгольский лидер Халтмаагийн Баттулга принял предложение президента России Владимира Путина посетить торжественные мероприятия в Москве по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Президент Монголии посетит празднование 75-летия Победы в Москве
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«Я с благодарностью принял приглашение президента России принять участие в юбилейных торжествах по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне»​​​, — цитирует РИА Новости слова президента Монголии.

Он также сообщил, что на праздничных мероприятиях монгольская делегация будет присутствовать в расширенном составе.

На встрече лидеров двух стран в Государственном дворце в Улан-Баторе был подписан новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Монголией.

2 сентября российский лидер прибыл в столицу Монголии — Улан-Батор. Его визит приурочен к 80-летию победы советских и монгольских войск в битве с японскими войсками на Халхин-Голе.

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