Президент Монголии посетит празднование 75-летия Победы в Москве

Монгольский лидер Халтмаагийн Баттулга принял предложение президента России Владимира Путина посетить торжественные мероприятия в Москве по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

«Я с благодарностью принял приглашение президента России принять участие в юбилейных торжествах по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне»​​​, — цитирует РИА Новости слова президента Монголии.

Он также сообщил, что на праздничных мероприятиях монгольская делегация будет присутствовать в расширенном составе.

На встрече лидеров двух стран в Государственном дворце в Улан-Баторе был подписан новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Монголией.

2 сентября российский лидер прибыл в столицу Монголии — Улан-Батор. Его визит приурочен к 80-летию победы советских и монгольских войск в битве с японскими войсками на Халхин-Голе.