Президент Монголии посетит празднование 75-летия Победы в Москве
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«Я с благодарностью принял приглашение президента России принять участие в юбилейных торжествах по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне», — цитирует РИА Новости слова президента Монголии.
Он также сообщил, что на праздничных мероприятиях монгольская делегация будет присутствовать в расширенном составе.
На встрече лидеров двух стран в Государственном дворце в Улан-Баторе был подписан новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Монголией.
2 сентября российский лидер прибыл в столицу Монголии — Улан-Батор. Его визит приурочен к 80-летию победы советских и монгольских войск в битве с японскими войсками на Халхин-Голе.