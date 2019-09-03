Россия и Монголия заключили бессрочный договор о дружбе и партнёрстве

Президент России Владимир Путин и лидер Монголии Халтмаагийн Баттулга в Улан-Баторе подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между странами.

Также правительства двух стран заключили соглашения о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом и о содействии межрегиональному и приграничному сотрудничеству.

2 сентября президент России Владимир Путин прибыл в столицу Монголии — Улан-Батор. Визит российского лидера приурочен к 80-летию победы советских и монгольских войск в битве с японскими войсками на Халхин-Голе.

Ранее сообщалось, что Путин и президент Монголии проводят переговоры в юрте.