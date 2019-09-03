Россия и Монголия заключили бессрочный договор о дружбе и партнёрстве
- Reuters
Также правительства двух стран заключили соглашения о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом и о содействии межрегиональному и приграничному сотрудничеству.
2 сентября президент России Владимир Путин прибыл в столицу Монголии — Улан-Батор. Визит российского лидера приурочен к 80-летию победы советских и монгольских войск в битве с японскими войсками на Халхин-Голе.
Ранее сообщалось, что Путин и президент Монголии проводят переговоры в юрте.