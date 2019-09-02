Путин прокомментировал договор о дружбе России и Монголии

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Президент России Владимир Путин считает, что отношения России и Монголии выйдут на новый уровень после подписания бессрочного договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Об этом российский лидер рассказал в преддверии своего визита в Монголию в интервью газете «Одрийн Сонин».

«По итогам визита будет подписан межгосударственный договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве», — цитирует Путина сайт Кремля. 

Он отметил, что этот договор выведет отношения России и Монголии на качественно новый уровень и будет иметь бессрочный характер. 

Ранее военнослужащие России и Монголии провели совместную тренировку с боевой стрельбой в рамках манёвров «Селенга-2019», сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

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