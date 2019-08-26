Военные России и Монголии провели тренировку в рамках манёвров «Селенга-2019»

Военнослужащие России и Монголии провели совместную тренировку с боевой стрельбой в рамках манёвров «Селенга-2019», сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Тренировка состоялась на полигоне Мунх Хэт.

Участники учений отработали порядок огневого поражения условного противника с использованием тактического приёма «Подкрадывающаяся атака». Он предполагает марш-бросок армейских подразделений на БМП-2 с последующей высадкой возле условного населённого пункта и организацией скрытного продвижения в городских условиях.

«Во главе группы действовали разведывательные взводы стран — участниц учений, которые проверяли местность на наличие засад, растяжек, мин-ловушек», — уточнили в пресс-службе.

Ранее Novostivolgograda.ru сообщали, что в понедельник, 26 августа, на территории шести регионов России начались двусторонние командно-штабные учения. В частности, по тревоге было поднято мотострелковое соединение Южного военного округа, расположенное в Волгоградской области.