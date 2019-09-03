Путин и президент Монголии проводят переговоры в юрте

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Переговоры президента России Владимира Путина с лидером Монголии Халтмаагийном Баттулгой проходят в Государственном дворце, но не в кабинете, а в юрте, установленной на пятом этаже дворца. Об этом сообщает РИА Новости.
Путин и президент Монголии проводят переговоры в юрте
  • РИА Новости

Российский лидер заявил, что между Россией и Монголией, народами двух стран существуют братские отношения.

«В послевоенный период отношения развивались самым наилучшим образом, характеризовались именно качеством, имею в виду союзничество фактическое, братские отношения между народами», — подчеркнул Путин.

Он также отметил, что оба народа объединяет юбилейная дата битвы на Халхин-Голе.

«Советский Союз в своё время решительно поддержал Монголию в связи с внешней агрессией, но и Монголия ответила Советскому Союзу, нашей стране тем же во время Великой Отечественной войны, во время Второй мировой войны, делала всё, что в её силах, чтобы поддержать Советский Союз в борьбе против нацизма», — сказал глава российского государства.

2 сентября президент России Владимир Путин прибыл в столицу Монголии — Улан-Батор. Визит российского лидера приурочен к 80-летию победы советских и монгольских войск в битве с японскими войсками на Халхин-Голе.

Ранее Путин заявил, что отношения России и Монголии выйдут на новый уровень после подписания бессрочного договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

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