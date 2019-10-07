Президент Кипра примет участие в праздновании Победы в Москве

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Президент Кипра Никос Анастасиадис принял приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву на торжества по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Президент Кипра примет участие в праздновании Победы в Москве
  • Reuters

Об этом заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

«Президент Кипра сообщил, что сегодня он подписал письмо, адресованное президенту России Владимиру Путину, в котором сказано, что он обязательно будет у нас 9 мая на День Победы», — приводит ТАСС его слова.

Ранее посол Великобритании в России Лори Бристоу подтвердил получение британским премьером Борисом Джонсоном приглашения на празднование 75-й годовщины Победы. Сообщалось, что решение об участии будет принято позже.

В августе в Кремле рассказали, что Россия направила приглашения на парад Победы Джонсону и северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. 

В июле приглашение Путина приехать в Москву на 75-летие Победы принял французский лидер Эммануэль Макрон

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