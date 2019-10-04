Борис Джонсон получил приглашение на празднование Победы в Москве

Посол Великобритании в России Лори Бристоу подтвердил получение британским премьером Борисом Джонсоном приглашения на московский парад Победы 9 мая 2020 года, решение об участии будет принято позже.

«Да, премьер-министр получил приглашение на мероприятие в следующем году, посвящённое окончанию Второй мировой войны», — приводит РИА Новости слова посла.

Он отметил, что достижения «союзников военного времени», самопожертвование людей всех сторон конфликта важны для Великобритании.

«Мы решим ближе к сроку, как мы собираемся работать с нашими союзниками и партнёрами в вопросе отмечания этого мероприятия», — заявил Бристоу.

Ранее в Кремле заявляли, что Россия направила приглашения на празднование 75-й годовщины Победы Джонсону и северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.

9 сентября глава Минобороны России Сергей Шойгу на пресс-конференции после переговоров в формате «2 + 2» в Москве пригласил французских военных принять участие в параде по случаю празднования 75-летия Победы.