Шойгу пригласил французских военных принять участие в параде Победы

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу пригласил французских военнослужащих принять участие в московском параде Победы 9 мая 2020 года.
Шойгу пригласил французских военных принять участие в параде Победы
  • РИА Новости

«Будем рады видеть госпожу (министра обороны Франции Флоранс. — RT) Парли и французских военнослужащих на параде на Красной площади в честь 75-й годовщины нашей общей победы над фашизмом», — сказал Шойгу.

Соответствующее предложение министр высказал в ходе пресс-конференции после переговоров в формате «2 + 2» в Москве.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Индии Нарендра Моди принял предложение президента России Владимира Путина посетить торжественные мероприятия в Москве по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков заявлял, что 17 государств уже подтвердили своё участие в торжественных мероприятиях в российской столице 9 мая 2020 года.

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