Моди посетит празднование 75-летия Победы в Москве
- Reuters
Как сообщает ТАСС, об этом заявил российский лидер.
«Хочу поблагодарить господина Моди за то, что он принял наше приглашение и будет присутствовать 9 мая 2020 года в Москве на торжественных мероприятиях, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», — сказал он.
Ранее сообщалось, что 17 государств уже подтвердили своё участие в торжественных мероприятиях в российской столице 9 мая 2020 года.
30 августа помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия направит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве 9 мая 2020 года.