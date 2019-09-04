Моди посетит празднование 75-летия Победы в Москве

Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял предложение президента России Владимира Путина посетить торжественные мероприятия в Москве по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил российский лидер.

«Хочу поблагодарить господина Моди за то, что он принял наше приглашение и будет присутствовать 9 мая 2020 года в Москве на торжественных мероприятиях, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», — сказал он.

Ранее сообщалось, что 17 государств уже подтвердили своё участие в торжественных мероприятиях в российской столице 9 мая 2020 года.

30 августа помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия направит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве 9 мая 2020 года.