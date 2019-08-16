Россия пригласила Джонсона и Ким Чен Ына на празднование Победы

Россия направила приглашения на празднование 75-й годовщины Победы северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну и премьеру Великобритании Борису Джонсону. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Да, это вы попали в точку, потому что мы вчера направили Борису Джонсону. Ким Чен Ыну заранее направили», — цитирует ТАСС Ушакова.

Таким образом он ответил на вопрос, были ли разосланы приглашения мировым лидерам.

Он также рассказал, что официальное приглашение американскому президенту Дональду Трампу уже было отправлено.

Как отмечали в Кремле, российский лидер Владимир Путин, помимо Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона, передал приглашения на празднование 75-летия Победы канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и председателю КНР Си Цзиньпину.

Макрон подчёркивал, что в мае 2020 года посетит Москву по случаю празднования 75-летия Победы.