Россия пригласила Джонсона и Ким Чен Ына на празднование Победы

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Россия направила приглашения на празднование 75-й годовщины Победы северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну и премьеру Великобритании Борису Джонсону. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Россия пригласила Джонсона и Ким Чен Ына на празднование Победы
  • Reuters

«Да, это вы попали в точку, потому что мы вчера направили Борису Джонсону. Ким Чен Ыну заранее направили», — цитирует ТАСС Ушакова.

Таким образом он ответил на вопрос, были ли разосланы приглашения мировым лидерам.

Он также рассказал, что официальное приглашение американскому президенту Дональду Трампу уже было отправлено.

Как отмечали в Кремле, российский лидер Владимир Путин, помимо Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона, передал приглашения на празднование 75-летия Победы канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и председателю КНР Си Цзиньпину.

Макрон подчёркивал, что в мае 2020 года посетит Москву по случаю празднования 75-летия Победы

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