Путин призвал провести празднование Победы на самом высоком уровне

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Мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне должны пройти на самом высоком уровне. Об этом в ходе заседания Совета при президенте по межнациональным отношениям заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин призвал провести празднование Победы на самом высоком уровне
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«Мы уже приступили к подготовке 75-летия Великой Победы, наступающий год объявлен в нашей стране как Год памяти и славы. Все мероприятия, посвящённые событиям Великой Отечественной войны, должны пройти на самом высоком уровне», — отметил он.

Как подчеркнул глава государства, свой вклад в победу на фронте и в тылу «внёс каждый из народов России, Советского Союза».

«Мы должны ещё раз вспомнить о причинах той войны, о том, что привело к трагедии, которая унесла десятки миллионов жизней людей, о том, кто помогал нацистам, кто поддалкивал их на восток, и о том, что именно Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме агрессора, в освобождении Европы и мира. Мы должны знать и беречь правду о величайшей трагедии человечества», — добавил он.

Он призвал членов Совета, общественные организации по всей России принять «деятельное участие в подготовке к юбилею Великой Победы».

Ранее правительство одобрило выделение регионам 338,9 млн рублей в 2019 году для подготовки к празднованию Дня Победы.

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