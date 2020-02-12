Борьба с историей: в Польше предложили начать посвящённую Второй мировой войне медиакампанию

В Польском институте международных отношений (PISM) предложили запустить информационную кампанию для формирования общественного мнения о событиях Второй мировой войны. В новом бюллетене правительственного центра, с текстом которого ознакомился RT, содержатся рекомендации, направленные против «российской пропаганды» на эту тему. Автор документа предлагает направить кампанию на страны бывшего СССР, где население «до сих пор убеждено», что Красная армия сыграла ключевую роль в победе над нацизмом. В PISM утверждают, что Москва манипулирует историческими фактами для выстраивания внешней политики, а особое беспокойство вызывают обвинения в адрес Варшавы. Опрошенные RT официальные лица отметили, что намерения Польши освещать итоги Второй мировой войны в подобном ключе являются очередной попыткой политизировать важные исторические события, и указали на неприемлемость таких действий.

В Польском институте международных отношений (PISM) при правительстве республики выступили с инициативой по запуску медиакампании для формирования определённого общественного мнения о событиях Второй мировой войны. Об этом говорится в бюллетене института, с текстом которого ознакомился RT.

«Польше, самостоятельно или в консультации со странами Балтии, Германией и другими государствами, поддерживающими противодействие Варшавы российской тактике ведения информационной войны, следует рассмотреть вариант подготовки кампании, направленной на формирование международного общественного мнения о ходе Второй мировой войны, при участии учреждений, изучающих соответствующий исторический период», — говорится в документе.

Целью данной информационной кампании, в частности, должны стать страны постсоветского пространства, жители которых «до сих пор убеждены» в том, что Красная армия сыграла ключевую роль в освобождении мира от нацизма, пишет автор бюллетеня.

«Крайне важно, чтобы эта информационная кампания была направлена на страны бывшего СССР, где население до сих пор убеждено в освободительной роли Красной армии во Второй мировой войне, а потому люди с непониманием относятся к стремлению польских властей снести «памятники благодарности» советским солдатам», — отметили в PISM.

По словам главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачёва, такая медиакампания прежде всего призвана объединить страны с определённым видением истории, чтобы «создать эффект толпы».

«Оценивать эту инициативу можно только как политическую. Она совершенно точно не преследует научные цели установления исторической правды. Это лозунговая кампания в попытке сплотить интерпретаторов истории (довоенной, военной, послевоенной), придерживающихся определённой точки зрения на эту историю с тем, чтобы создать эффект толпы... Вот что стоит за этой инициативой. В ней и в помине нет честности и порядочности. Только политическая конъюнктура», — объяснил сенатор в беседе с RT.

Москва неоднократно указывала на необходимость недопущения искажений исторических событий. Так, 15 января в ходе оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин резко осудил попытки переиначить историю и призвал защищать правду о Победе в Великой Отечественной войне.

«Иначе что скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру? Наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны противопоставить факты», — заявил российский лидер.

Военный парад у памятника Вестерплатте в Гданьске во время церемонии, посвящённой 80-летию начала Второй мировой войны

© Simon Krawczyk / AFP

В документе польского правительственного института также подчёркивается, что целью медиакампании должно быть не только противодействие «искажению» истории со стороны России, но и формирование «правильной» исторической памяти.

Помимо запуска упомянутой кампании автор документа, политолог Анна Мария Дынер, предлагает противостоять российской повестке на уровне международных организаций. Для этого, как указывается в бюллетене, необходимо задействовать такие площадки как ООН, Совет Европы и ОБСЕ.

«Важную роль будет играть деятельность (инициирование дебатов и внесение проектов резолюций) польских парламентариев в ассамблеях Совета Европы и ОБСЕ, особенно в связи с интенсификацией антиисторических мер, принимаемых Россией с целью распространения своей версии событий касательно Второй мировой войны», — полагает автор документа.

Оценивая возможность поддержки такой идеи со стороны упомянутых организаций, Косачёв подчеркнул, что любой политический институт, который допустит вольную интерпретацию итогов Второй мировой войны, рискует пойти вразрез с решениями Нюрнбергского трибунала.

«Все структуры, начиная с Европарламента и заканчивая любыми другими, которые будут допускать подобного рода интерпретации истории, будут входить в противоречие с решениями Нюрнбергского трибунала — единственного источника исторической правды. Его выводы формировались теми, кто непосредственно участвовал в событиях той войны. Всё, что будет появляться параллельно... будет прямым искажением истории и противоречием решениям Нюрнбергского трибунала», — рассказал собеседник RT.

В России не раз указывали на системный характер информационных провокаций на тему истории со стороны представителей стран Запада. Так, 23 января официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Польша решила начать масштабную дезинформационную кампанию против Москвы по теме Второй мировой войны.

Средство информационной войны

Обосновывая необходимость запуска предложенной медиакампании, в PISM также обвиняют Россию в том, что она якобы манипулирует историческими фактами для выстраивания собственной внешнеполитической линии.

«Россия прибегает к использованию исторической политики при создании национального общества и взаимодействии с другими странами, причём как для поддержания хороших отношений, так и в качестве средства информационной войны против тех, с кем у неё натянутые отношения», — пишет автор документа.

По мнению автора публикации, «историческая политика является важным инструментом пропаганды», и Россия особенно активно стала к ней прибегать в 2015 году в связи с 70-й годовщиной окончания Второй мировой войны. При этом в бюллетене также отмечается, что для распространения подобных идей и оценок используются российские СМИ, такие как RT и Sputnik.

Между тем российская сторона не раз призывала международное сообщество к объективной оценке исторических фактов и указывала на неприемлемость их политических интерпретаций. Так, председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал приоритетным вопрос защиты исторической памяти в международной работе депутатов Госдумы.

«Для нас всегда было важно, чтобы не переписывалась история, не искажалась правда о войне. Есть факты, которые неизменны. Но сегодня мы с вами видим, как политики ряда стран делают всё для того, чтобы их исказить, переписать историю в своих интересах. Это недопустимо», — сказал он.

В бюллетене PISM также выражается мнение, что тема Второй мировой войны для России является одним из способов объединения стран бывшего СССР и формирования так называемого «русского мира».

«Чаще всего российские власти эксплуатируют тему Второй мировой войны... для распространения идеи о том, что победу во Второй мировой и Великой Отечественной войнах Советский союз одержал благодаря самопожертвованию бойцов Красной армии. Это способствует объединению большинства стран бывшего СССР и сохранению чувства исторической общности, а также доносит западноевропейским странам послание российского руководства о том, что своей свободой они обязаны военным усилиям СССР», — говорится в документе.

Как отметил в разговоре с RT первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, защита исторической правды необходима в условиях всё большего распространения политизированных интерпретаций истории.

«Россия не может не культивировать то, что является исторической правдой о событии колоссального значения для мировой истории, потому что предпринимаются очень опасные и циничные попытки пересмотра многих исторических событий», — заявил Новиков.

Знамённая группа на параде Победы на Красной площади

© Александр Вильф/РИА Новости

Другими аспектами «манипулирования» со стороны Москвы, как пишет автор бюллетеня, являются холокост и годовщина освобождения Освенцима, которые Россия «использует для развития дружеских отношений с Израилем» и укрепления своих позиций на Ближнем Востоке, а также для создания напряжённости в польско-израильских отношениях.

При этом в конце января глава израильского МИД Исраэль Кац призывал не забывать историческую правду о холокосте, лично поблагодарив Владимира Путина за освобождение Освенцима Красной армией.

«Хотел бы поблагодарить за то, что Красная армия освободила концлагерь Аушвиц и помогла победе над нацистской Германией», — сказал Кац.

Вскрытие исторической правды

Автор бюллетеня PISM уделяет особое внимание осуждению текущей политике России по отношению к Польше. Отмечается, что Москва якобы перекладывает на Варшаву ответственность за начало Второй мировой войны.

«Перекладывая на Польшу совместную (с Германией) ответственность за начало Второй мировой войны, президент Владимир Путин пытается оправдать действия СССР и тем самым вывести клеймо агрессора», — пишет автор документа.

Комментируя этот тезис, Константин Косачёв заметил, что такая реакция польской стороны связана с её стремлением воспрепятствовать осмыслению реальных фактов исторического процесса.

«Сейчас пошло вскрытие реальной исторической правды, об этом говорил президент Российской Федерации, об этом свидетельствуют многочисленные архивные документы, которые сейчас становятся достоянием общественности. Полякам крайне неудобно оказываться в ситуации, когда против их «единственно верной» версии истории возникает так много вопросов», — пояснил сенатор.

Автор документа PISM также выражает мнение, что одной из целей «российской пропаганды» является подрыв единства стран Европы.

«Спорные вопросы истории могут быть также использованы Россией для того, чтобы спровоцировать конфликты между Польшей и Украиной или Польшей и Литвой. Российская пропаганда может использовать трактовки событий войны, чтобы подорвать европейское единство, в частности указывая на то, что Франция и Великобритания не сразу пришли на помощь Польше», — отмечается в документе.

Российская сторона неоднократно опровергала подобные обвинения. В частности, как заявлял глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, Москва заинтересована в сильном Европейском союзе, несмотря на распространяемые спекуляции, в которых утверждается обратное.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отметил, что разговоры о политике неуместны в обсуждении исторических фактов. Комментируя пассаж о «деятельности», направленной на подрыв европейского единства, парламентарий констатировал, что Россия нейтрально относится к отношениям стран внутри ЕС.

«Россия совершенно индифферентно относится к тому, каким образом европейские государства будут выстраивать отношения друг с другом», — объяснил депутат.

Рабочий сносит памятник солдатам Советской Армии в варшавском парке

Reuters

© Kacper Pempel

Другим примером якобы несправедливых претензий к Польше, пишет автор бюллетеня PISM, является критика польской политики сноса памятников героям Красной армии, против которой выступают не только в Москве, но и в ряде других стран постсоветского пространства.

«Некоторые страны СНГ выступают против политики Польши по ликвидации так называемых «памятников благодарности» Красной армии. Эти государства утверждают, что в её рядах воевали не только русские и что ликвидация этих памятников стирает память о роли их граждан», — констатирует автор документа.

Напомним, в 2017 году Польша приняла поправки к закону о декоммунизации, предусматривающие устранение из публичного пространства до 31 марта 2018 года мемориальных объектов, которые «пропагандируют коммунизм» и находятся вне территории воинских захоронений.

Как сообщил посол России в Польше Сергей Андреев, в 1997 году на территории страны насчитывался 561 советский памятник вне мест захоронений, а к 2018 году количество памятников сократилось до 134.

Любые подобные попытки надругательства над историей осудил депутат Антон Морозов.